梁詠琪MV風波丨劇團遭質疑抄上抄　巨型氣球激似RedBall Project

由梁詠琪主唱、林嘉欣丈夫袁劍偉執導的歌曲《停一停·心呼吸MV，推出不久便指控涉嫌抄襲。本地藝術創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT 昨晚（27日）facebook發出嚴正聲明，指團隊「不接受公然抄襲，流行作品需重視原創」，指該團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》*的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！

梁詠琪歌曲《停一停·心呼吸》MV被指抄襲。(fb@CHLOEOGRAPHYPROJECT)

梁詠琪的MV在今日下架，但同時有網民質疑CHLOEOGRAPHY PROJECT也是「抄上抄」美國藝術家Kurt Perschke在2001年發起過RedBall Project！網民紛紛留言質疑：「其實用reflection ball 做概念唔算特別. . . 致敬同抄一線之差」、「抄襲係唔好，但貴團隊又算唔算抄 anish kapoor？（如果貴團隊一直有提及 anish kapoor 做 ref 或 inspired by，請指明，謝謝 ）」、「全部都好似，有冇關係㗎？」但亦有網民為團隊申辯：「好多人攞個紅色red ball public art project話抄上抄係唔係痴線架？遙遙之城係舞蹈錄像作品，同個MV係同類媒體，條片無論拍攝角度和場地都抄足。你地攞個public art project的硬照（人地係on-site sculpture啊），話遙遙之城抄，不如你話全地球的波波都唔用得啦。反駁還反駁，可否高質小小？」

網民質疑：

本地兩個創作最大共通之處是一個超巨型氣球，停留於街頭不同角落。但其實早於2001年，美國藝術家Kurt Perschke已發起過RedBall Project，以一個直徑約15公尺長，重約113公斤的鮮紅色巨型氣球，作為街頭藝術的主體，曾在巴黎、加利福尼亞、利物浦、歐洲比利時等各地城市出現，而每個定點皆只停留一天，用以啟發人類無限的創造力及想像力。

美國藝術家Kurt Perschke堑2001年已發起過RedBall Project。（RedBall Project.com）