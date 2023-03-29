林盛斌孻仔蛻變成小鮮肉勁靚仔　獲爸爸鋪路做童星：啲女俾佢追晒

林盛斌（Bob）與老婆育有三女一子，分別是13歲的大女林霏兒、10歲的二女林熹兒、7歲的三女林機兒以及5歲的孻仔林道申（Jaye），一家六口生活幸福。Bob亦不時會於IG分享他與家人的生活點滴，早前他就post了仔仔Jaye上堂練習跆拳道的影片，片中見Jaye的腿功尤其厲害，小小年紀已經打得有板有眼。

Bob一家六口。(林盛斌IG)

Bob留言寫道：「各位動作電影大導演，介紹返，我個仔，JJ。如有工作接洽，可私信聯絡本人，服務良好，價錢貼地，謝。😂😂😂😂😂😂😂😂 講真，又劍擊又跆拳道又剩，啲女真係俾佢溝晒！ #最尾嗰下真係型到爆 #阿Sir都忍唔住嗌咗出嚟」，出盡力sell仔仔，似乎有意幫仔仔鋪路入行做童星。

網民亦紛紛留言大讚Jaye：「好叻仔，好有型」、「有bob哥嘅風範」、「係信心嘅表演, 又係信心嘅表現。」有網民問Bob：「你咁快就要佢做童工啦。」Bob就回覆對方表示：「出嚟見下世面。」而在Bob月前分享仔仔的近照中，可見Jaye真是愈大愈靚仔，完全是向小鮮肉之路進發，以他的顏值和條件，將來大有潛質做一線小生。

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