歐陽震華微博提問「日本在內地建學校」引爭議　承認只想有解釋

歐陽震華（Bobby）近年雖鮮有推出影視作品，但經常在微博與網友互動，深受大家喜愛。日前，他就「日本在內地建了很多學校」的話題向網友提問，想不到竟引起爭議。



Bobby經常在微博同網友交流。（微博@歐陽震華）

Bobby在微博寫道：「我在一些視頻看到，日本在內地建了很多學校，但這些學校沒有一個中國學生，全部都是日本人，而且禁止中國人入內，這些消息是真還是假的嗎? 有沒有人可以給我一個合理解釋？謝謝大家！」不少網友都在留言區耐心解答，表示有所見聞，有網友解釋道：「那個是日本人學校，日本人起的日本人出資的，只招收日本國籍學生，用日本教材日本老師。其他國家也有，比如加拿大學校，美國學校。反過來在日本也有中國人學校，收中國國籍學生，用中國教材中國老師。」且澄清沒有不讓中國人進入，是一些營銷號搞對立，造成誤解。而Bobby也再度發文稱自己只想了解情況，無意搞對抗：「只想有一個解釋，一間學校無需要這樣式封閉教育，教育是開放的，如果在中國興建日本學校，不能給中國人參與小朋友的教育，甚至不能靠近，這真的是百思不得其解。最後還要說一句，我這些問題的來源，是來自一些社交平台，不知道是真是假，大家自行判斷吧！」

由於Bobby只是在網上見到這些新聞，不知道真假，加之不熟悉內地環境，因此才好奇同大家討論。