AK未能與林俊傑見面感可惜　為邱士縉帖文解釋：好難得一齊打邊爐

AK有份角逐男歌手，他坦言完全冇信心，但希望團歌可以得獎，又透露新歌已準備如火如荼。（梁碧玲攝)

MIRROR成員之一陳卓賢（Ian）原本擔任林俊傑（JJ）香港的巡迴演唱會表演嘉賓，不過「彈鐘」事件傳出後，主辧單位和ViuTV都發聲明表示溝通上出現問題。江𤒹生（AK）和楊樂文（Lokman）今日出席Chill Club頒獎禮時亦有回應此事：「件事同聲明所講嘅係一樣，就係溝通上出現錯誤，至於有人話Ian唔開心，佢冇嘅，反而係更期待下次可以再同JJ表演，因為今次溝通上出現少少問題，導致無緣上台。」

做唔成JJ表演嘉賓後，MIRROR 7位成員去了打邊爐。（Instagam：stanleysc_）

Lokman表示AK本身已帶備唱片去簽名，最後亦簽不成，事關連JJ都見唔到一面。而提到Stanely(邱士縉)發文引起的討論，AK表示：「佢嘅意思係我哋好難得有呢個組合去打邊爐，因為好少可係呢個人腳，我哋其實係紀念自己。」AK又謂不擔心haters借勢攻擊他們，事關「佢哋唔使借呢個機會都可以攻擊我哋」，又希望事件可以告一段落。

由於有部分成員離港工作，故今日MIRROR派出正副隊長到場。(梁碧玲攝)

另外，英文單曲《RUMOURS》推出後，有鏡粉因為自己所支持的偶像獻唱時間較少而感到不快，AK認為逐秒計算的話太仔細，又笑言今日與Lokman一齊出席頒獎禮完全是賺晒。而提到MIRROR與國際球鞋網平台推出商品時，網站中分別以「The Star of MIRROR」及「The Co-star of MIRROR」介紹Anson Lo和姜濤，令鏡粉感到大細超，為此AK表示：「其實我唔太了解呢兩個字嘅意思係咪一樣，英文問我哋都唔係問啱人。」Lokman認為意思是一樣，並謂：「大家嘅緊張係出於大家嘅愛，愛可以轉一轉，如果成日鬧都谷氣。」