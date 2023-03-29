和解在後專訪｜蘇雅琳自爆拍親密戲有難度　「拖手呢樣嘢好尷尬」

現年21歲蘇雅琳（Ivy）於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，以總分20分成為《全民造星IV》第十名，最後與另外七位參賽者沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）組成女團COLLAR並於2022年1月出道。出道至今已經一年，成員們都陸續在不同領域發展，而Ivy就在劇集中大展拳腳，不但首次拍電視劇更擔正做女主角，這個發展出乎她的意料：「小學、中學都鍾意睇偶像劇，一直都覺得做女主角係件好勁嘅事，有套劇要出街畀全世界睇，呢個係大嘅里程碑，估唔到我出道第一年就做到，我自己好鍾意睇日本嘅單元劇，呢一套正正係我當初想拍嘅嘢。」

Ivy出道一年首次拍攝劇集兼做女主角。（梁碧玲 攝）

Ivy認為這是里程碑。（梁碧玲 攝）

為角色寫日記助入戲

Ivy在劇集《和解在後》中飾演的角色方圓於法律系畢業，在「香港調和中心」做實習生，性格黑白分明又固執，與Ivy私下的性格略有相似，雖然演員與角色的性格愈相似，拍攝的難度就會減低，不過Ivy坦言有壓力：「Casting時候係比較大壓力，因為第一次睇劇本，無從入手的感覺係最緊張嘅，後來第一日見到攝影機同人都緊張，唔知點樣先可以忽視佢哋。」為了可以把角色演繹得更加好，Ivy特意上堂學習兼做相關的功課：「我寫咗關於方圓（角色）嘅日記，寫咗佢啲人物性格、背景。」收視率反映觀眾對劇集的重視程度，以及演員的號召力，收視率愈高當然愈好，不過Ivy就沒有為此緊張：「收視就未係好緊張，但係好緊張出街之後嘅反應。」

Ivy認為自己與角色方圓有幾分相似，同樣黑白分明又固執（梁碧玲 攝）

不過Ivy認為自己比起方圓，更加在意他人的感受。（《和解在後》劇照）

自評表現得60分

雖然Ivy是第一次拍劇，不過有份參與拍攝的谷德昭以及趙善恆都對她的演技讚不絕口，只是Ivy就自評在劇中表現得60分，剛剛好及格：「因為我哋拍咗3個月，但係五分一嘅時間我仲喺到摸索緊。譬如我同角色之間嘅分別、角色係邊個位有轉變。不過實際操作比起上堂學得快，所以都好快習慣。」經過這次的經驗，令Ivy認為拍攝是一件有趣的事，令她現時拍攝另一套劇集《飛黃騰達》時信心增加不少，不過她又言：「暫時未收到網民嘅評價，可能收到負評時我會縮，不過未收到評價前，對拍劇都係有信心。」

Ivy是第一次拍劇，不少演員都對她讚不絕口。（梁碧玲 攝）

不過Ivy就覺得自己這次的表演只有60分。（梁碧玲 攝）

讀女校少接觸男生

劇中Ivy與柯煒林（Will）飾演情侶，不少「蘇蝦」（Ivy歌迷名稱）為此感到擔心，不過她大派定心丸：「冇親熱戲，我哋比較多生活上小細節嘅拍拖位，都係拖下手、喺屋企傾偈。」雖然這些親密情節只屬BB級，不過對於Ivy來說已非常有難度：「因為我之前係讀女校，雖然點都會同男仔講嘢，但係拖手呢樣嘢好尷尬、好緊張。不過嗰日我哋一日要拍Sweet同鬧交個場景，所以開始之前佢（Will）都有同我討論，之後佢捉住我隻手同我對望5分鐘，等我同角色Connect返。」

Ivy認為因為自己曾經就讀女校，因此與男演員拍戀情情節有一定的難度。（梁碧玲 攝）

不過就毫不介意含有親密戲份的劇本。（梁碧玲 攝）

同岑珈其拍親情都可以

雖然Ivy坦言與男性接觸時會感到有一定的難度，不過她就毫不介意有親密戲份，只要一切順理成章即可。被問到想和哪位男明星拍親熱戲份時，Ivy坦言沒有所謂：「其實我真係冇乜所謂，大家覺得同我合襯嘅人就可以，網民有冇推介？（你自己冇心水？男神個啲呢？）我冇男神嘅，我係睇性格，我鍾意搞笑啲嘅（岑珈其呢？佢好搞笑）珈其好有趣！（拍吻戲都OK？）可以啊！」

Ivy隨後更透露自己拍攝親密戲的底線：「其實都冇乜，只要電視播到都OK！」Ivy現時除了是《和解在後》的主角，亦是《飛黃騰達》的主演，講到最想挑戰的角色，Ivy坦言想嘗試拍偶像愛情劇：「我自己都鍾意睇台劇嘅，《惡作劇之吻》同《求婚大作戰》我都好鍾意，呢啲角色我都想試。」

vy現時除了是《和解在後》的主角，亦是《飛黃騰達》的主演（《和解在後》劇照）

Ivy為自己拍攝親密劇情設下底線：只要電視播到都OK！（梁碧玲 攝）

Ivy坦言想嘗試拍偶像愛情劇（梁碧玲 攝）

Makeup：Janice Wong

Hair：Kristy Cheng

Stylist：Exactly the Sam

服裝：Sandro、Maje、Jimmy Choo、Harvey Nichols