樂易玲力捧張振朗蔣家旻等做新小生花旦　揀新人需三大條件！

近年TVB與內地合作愈發密切，除了合拍劇之外，綜藝節目中也不乏TVB藝員蹤影，但比起千禧年間出現的「五生五花」，受歡迎程度似乎尚欠火候，令不少網友質疑「青黃不接」，無綫難返黃金時代。最近，TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲接受內地媒體專訪，大談當年如何發掘「五小生」及時下公司著重培養的藝員。



樂小姐大談公司培養新人計劃。（Instagram@62000000callme）

在2000年前後出道的TVB「五小生」林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒，「五小花」胡杏兒、楊怡、陳法拉、徐子珊、鍾嘉欣陪伴一代劇迷成長，至今仍是情懷滿滿，樂小姐表示，當年的五位小生，第一看中的是顏值高，其次是是用功及領悟快，她直言一入公司見到幾人，就覺得有機會。

雖然三人已經離開TVB，但劇迷依然情懷滿滿。（視頻截圖）

雖然當年的五生五花取得巨大成功，但樂小姐否認會打造接班人，而是培養新人。男藝人方面，她大讚張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪勤力，是公司力捧的小生，更年輕的有黃庭鋒、丁子朗；而女藝人中，樂小姐指公司投放最多資源的是陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻，再年輕一點的是何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍。

《美麗戰場》反響不俗。（劇照）

對於如何讓新人彈起，樂小姐坦言會一早確定力捧對象，專門開一些劇集，如果要力捧一個演員，就會遷就演員的性格去創作角色。她舉例道，《痞子殿下》是讓編劇依照周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚的臉和性格來寫劇中角色，因此劇集播出後，觀眾會覺得幾人好戲。此外，樂小姐表示非戲劇節目也在栽培新人，繼《星夢傳奇》捧紅炎明熹、姚焯菲後，《星夢傳奇2》剛做完，會盡力讓年輕一輩接棒。