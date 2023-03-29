陳敏之直播長達6小時最怕人有三急　得知吸金2645萬差點哭倒現場

陳敏之今天（29日）出席「TVB X 淘寶直播媒體見面會」活動。早前敏之為淘寶直播苦練普通話，豈料觀眾喜歡聽原汁原味的廣東話：「有趣嘅係，佢哋鍾意聽我講廣東話多啲，做緊直播嘅時候其實我兩樣都講嘅，主要係講國語嘅，不過有時用返廣東話係到嗰個味道嘅，之後佢哋竟然投票，問想聽廣東話定普通話，大比數廣東話喎，咁我就覺得，吓！我苦練得咁辛苦，最後居然想聽我講廣東話。」

敏之第一場吸金力強勁，以港幣2,645萬元驕人成績完美收場，聽到當下差點哭出來。（梁碧玲攝）

不過當日敏之直播長達6小時，要6小時不停介紹產品，其實非常辛苦。敏之直言開播前，最怕人有三急，要去「廁所」方面：「諗緊會唔會突然好急想去廁所，驚肚痛啊，驚食太多嘢或者食錯嘢咁樣囉，我怕呢啲啫，因為我好有壓力啊第一場，如果我咁樣離開咗，個熱度會唔會好低呢？啲人走咗或者，咁點算到時話我因為去廁所，所以我就忍，忍忍吓就唔急。」

敏之坦言開播前，最怕人有三急，要去「廁所」方面！（梁碧玲攝）

由於敏之第一場吸金力強勁，以港幣2,645萬元驕人成績完美收場，敏之聽到當下差點哭出來，表示：「我做完嘅時候我仲懵盛盛，我記得佢哋大嗌，好開心歡呼，但係我話做咩啊？跟住佢哋好激動咁搖我攬住我，我開頭預期幾百萬已經覺得合格，同我講2千幾萬，我真係想喊！」