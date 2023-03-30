獨家旅行團｜火辣身材完勝王卓淇　索媽Michelle原來有個7歲女

前港姐亞軍王卓淇（Erin）去年與無綫約滿，最近加盟HOY TV拍攝旅遊節目《獨家旅行團》，每集都與不同靚女嘉賓一齊到內地多個旅遊勝地食玩買，王卓淇曾接受《香港01》訪問透露節目主要介紹溫泉度假酒店，因此會主持們基本一日一套泳衣去浸溫泉，當中她大讚：「其實個個嘉賓都好身材過我，我就騷吓腳OK，佢哋就個個都有曲線，好似Bonnie咁就係可愛性感，愛美神導彈咁，Michelle就係歐美風，風格個個都唔同。」近日HOY TV在Facebook釋出相關影片，當中Michelle的身材相當搶眼。

王卓淇、（中）陳思穎（Michelle）、（右）張可盈（Bonnie）。

現年30歲的陳思穎（Michelle）曾參加《Summer Girls 2022》且殺入五強，是私人健身教練，fit爆的身形令人看不出她是位母親，於結婚十年的丈夫育有一位7歲女兒。Michelle不時會在Instagram大派福利，曬出自己的水著靚相，相信這次的節目Michelle一會大騷美好身段，透過預告已經見到Michelle穿上泳衣浸温泉，場面十分香艷，令網民睇到心心眼，她曾接受媒體訪問時指，丈夫知道她很適合在這一個行業發展，因此他不介意Michelle展示身材。

Michelle大騷美好身段

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