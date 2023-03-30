MIRROR歌迷會一周年終搞見面會　粉絲嬲爆安排：畀錢入會買機會？

為慶祝MIRROR官方歌迷會成立一周年，其社交平台今日（30/3）發文宣布將於5月舉行《Hi MIRO！見面會》，屆時MIRROR將會與MIRO（粉絲名稱）傾計和玩小遊戲：「Hi MIRO，MIRROR Official Fan Club今年5月成立1周年喇，我哋會喺5月27號舉辦《Hi MIRO！見面會》，當日 MIRROR 會同大家傾計、玩小遊戲，一齊慶祝 Fan Club 1歲生日！」



為慶祝MIRROR官方歌迷會成立一周年，5月將舉行《Hi MIRO！見面會》。（IG圖片）

《Hi MIRO！見面會》將於5月27日在啟德郵輪碼頭舉行，約一小時的見面會共有三場，以每場可容納約1,200人計算，即共有3,600名MIRO可出席活動。參加方法同過往的「會員福利」一樣，都是要抽籤認購，而中籤者須付$480入場費。

《Hi MIRO！見面會》將於5月27日在啟德郵輪碼頭舉行，共有3,600名MIRO可出席活動。（IG圖片）

帖文一出，隨即惹來粉絲的熱烈討論，有人開心表示入會一年終等到官方歌迷會舉行活動，但更多的是不滿是次見面會的安排：「原來畀錢入會每次都係買一個機會？呢啲叫福利咩？入咗會10個月，完全體驗唔到何謂FC福利」、「唔知可以見到我個仔幾多分鐘…60mins/12…首先要抽中」、「白收咗一年會費冇做過嘢，終於有個見面會，點知係另外再收錢，一場1200人，一個鐘就可以呃60萬，幾萬會員但係得3600個位，都幾有誠意㗎喎。」而MIRROR官方歌迷會於上年5月20日成立，一年會費為$440，標榜的會員福利包括迎新禮盒、訂購演唱會門票的機會、訂購粉絲見面會門票的機會，和訂購會員專屬商品的機會等等。

參加方法同過往的「會員福利」一樣，都是要抽籤認購。（IG圖片）

MIRO不太滿意是次見面會安排。（IG截圖）

MIRROR官方歌迷會於上年5月20日成立，一年會費為$440，標榜的會員福利包括迎新禮盒、訂購演唱會門票的機會、訂購粉絲見面會門票的機會，和訂購會員專屬商品的機會等等。（網上截圖）

MIRROR有計劃明年開巡迴演唱會。（IG圖片）