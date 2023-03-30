愛回家「細龍太」陳思圻同John去飯聚　網民望有機回歸劇組

「細龍太」陳思圻平日除了喜歡周遊列國外，也喜歡在社交平台分享各式各樣的美食，把美食推介給大家。昨日（29日）陳思圻就上載了去「偷食」的照片，她除了自己去偷食外，還帶了「姦夫」何啟南去偷食，並寫下：「呢個組合出現，究竟係點解？今次唔係偷情，係偷食！」

陳思圻就上載了去「偷食」的照片。(ig@vthechan)

陳思圻飾演的細龍太雷珍妮及何啟南飾演的John是處境劇《愛．回家之開心速遞》中的一對偷情情侶，經常瞞著老公細龍生鄭世豪飾演的龍力士出去偷情，但隨著陳思圻離開TVB，不論與鄭世豪飾演的正式夫妻還是與何啟南飾演的偷情情侶都告一段落。昨日陳思圻上載了與何啟南、杜大偉 及鄧永建去食omakase（廚師發辦）的照片，立即勾起不少網民的回憶，更有網民話差點以為陳思圻回歸《愛．回家》劇組。不少《愛．回家》的粉絲湧到陳思圻社交平台留言：「希望細龍太將來有機會回歸」、「難怪沒小龍生，原來John係度」、「呢個組合，都幾經典，成日都係酒店房 / 停車場 出現」、「離婚了，已經是光明正大了」等留言，證明很多網民都很希望細龍太可以回歸《愛．回家》劇組。

隨著陳思圻離開TVB，不論與鄭世豪飾演的正式夫妻還是與何啟南飾演的偷情情侶都告一段落。(ig@vthechan)

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