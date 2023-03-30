Ian陳卓賢還原JJ演唱會情況 「彈鐘」風波屬溝通上美麗誤會

陳卓賢（Ian）今日（30/3）以全紅造型現身品牌活動，吸引數百名Hellosss撐場迫爆商場中庭。同場的鄭秀文（Sammi）見到Ian時表現興奮，更主動翹對方手臂，全場尖叫聲四起。

Ian以全紅造型現身活動，同場Sammi見到他表現興奮。（葉志明攝）

Ian受訪時談到早前原擔任JJ林俊傑演唱會嘉賓，但臨時被取消一事，他表示：「溝通上美麗嘅誤會，溝通係交畀公司，我只係知道有個咁難得嘅機會，就諗下點好好裝備自己，到時有一個好好嘅狀態上台演唱，已經係我份內事。」得知失去難得的機會後，他坦言感到少許失望：「都係緣份，繼續好好裝備自己，演出機會係好難能可貴，做好份內事先。」

被問到當日的情況，他說：「以我所知，係我自己上台唱歌，詳情就唔太知…有綵排過，綵排完之後就收到通知唔使做嘉賓，都係純粹接收呢個information，咁就好啦，期待有下次」。至於JJ公司有否要求其他到場成員上台跳舞，Ian表示不太清楚，他只知道自己有機會與JJ前輩合唱，並專注做好份內事。

失去難得機會，Ian坦言感到失望，但會期待下一次與天王級歌手合作。（葉志明攝）

有指Ian因為不滿安排而Unfollow JJ，他澄清沒有Follow對方：「我Social Media一向都係我認識嘅朋友、合作過嘅幕前朋友我就會Follow，本身唔太玩Social Media，但我覺得大家唔需要放大嘅係，我Unfollow佢就係唔尊重佢，絕對唔係，網絡上同現實上係兩樣嘢，現實當然好尊敬佢。但我慣性Follow開都係認識、合作過嘅朋友，件事就係咁，大家冇需要放大。」他笑言沒有就事件與JJ聯絡：「畢竟佢咁忙，同埋JJ前輩都準備緊演唱會，唔希望佢俾呢啲Side啲嘅事影響到。」

Ian以全紅造型現身活動，同場Sammi見到他表現興奮。（葉志明攝）