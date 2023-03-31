ViuTV《車中泊》被網民列三宗罪炮轟　主持人欠缺露營知識教壞人

最近流行「車中泊」的生活方式，意思是在車上住宿、享受美食和玩樂，亦可自行選擇車輛停靠地點並進行戶外露營。由鄧詠雪、鄭麗雯、迪子擔任主持的ViuTV綜藝節目《車中泊》，駕駛露營車帶觀眾在台灣睇靚景以及品嚐當地美食，不過三位主持在節目中的行為震驚不少網民，更列出節目的三大問題。

「車中泊」意思是在車上住宿、享受美食和玩樂（節目截圖）

亦可自行選擇車子停靠地點和進行戶外露營。（節目截圖）

內容與「車中泊」沒有關係

上述提及到「車中泊」是指在車上的生活模式，部份人會在車上添置不同的生活設施，如寢具、椅子、桌子、煮食用具等等的物品，不過網民認為該綜藝節目只是以「車中泊」作為主題並介紹食店，與「車中泊」沒有關係，甚至與一般自駕旅遊節目沒有分別，網民留言表示：「其實個節目焦點係嗰幾位主持同架車，所以唔好用正常思維去睇」、「呢套嘢真係唔好睇， 同車中泊完全無關係， 都唔係講露營車， 營地 ，宿營嗰啲嘢， 佢揸住部車周圍去人地哋地方飲飲食食， 同一個自駕遊嘅旅行節目無分別。」

不過網民就指節目《車中泊》唔好睇。（網上截圖）

節目剪輯凌亂

另外，網民不滿節目剪輯凌亂沒有用心製作，而主持人亦沒有做好功課，令網民沒有觀看節目的意慾：「粗製濫造節目，好似中學生拍片咁，又想盈造日韓YouTubers感覺，當睇嘅人係X碌，但大把人受！」、「依個節目超無聊，唔知佢哋做乜」、「呢個節目真係超低質素」。

網民表示呢個節目，令人愈睇愈嬲！（網上截圖）

主持人欠缺露營知識

節目中，最令網民不滿的是三位主持人明顯沒有太多露營經驗，居然用把大炊具放在細爐，而細炊具就放在大爐上，當中主持人更細炊具的手柄摺起來煮食，以上行為極度危險，令網民忍不住表示：「條友真係唔識㗎喎」、「大煲用細爐頭，細煲用大爐頭，手柄又唔開」、「睇第一集已經覺得好反智，主持要快靚正，佢拎樽預先搞掂左嘅醃製嘢出來，九唔搭八」、「仲有煲飯用大火，又唔焗下即刻走去開蓋，煲燶飯又話唔想食飯，個蔬菜湯冇肉冇調味，個豬腩肉冇調味，只是得泡菜夾。」、「真係！一路睇一路鬧，有冇常識㗎」

網民指出主持人欠缺露營知識。（節目截圖）

把大炊具放在細爐，而細炊具就放在大爐上（節目截圖）

主持人的行為令一班露營友非常憤怒！（網上截圖）