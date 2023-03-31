MIRROR傳因韓風回歸令鏡粉退坑？ Edan感心痛：要再努力啲！

近年因為疫情問題，所以不少港人未能離境追星，香港男團MIRROR在這段時間崛起，成為風靡一時的人氣男團。但最近隨着防疫措施放寬，不少外地歌手都紛紛襲港開騷，近日有傳部份「鏡粉」因為這個原因，開始出現「退坑潮」。

不少韓國隨著防疫措施放寬紛紛來港開騷。

BLACKPINK於一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》已完滿落幕。

近日出現鏡粉退坑潮，網上有不少人變賣MIRROR的應援物品，有指MIRROR因為缺乏新鮮感，不論歌曲風格或是造型都欠缺新意，蹈舞及唱歌技巧亦未見有太大的進步，加上香港已經開關，港人可以自由離境追星，令鏡粉繼續追隨MIRROR的熱度大減。除此之外，亦有人指自MIRROR首個紅館演唱會發生墮屏意外後，人氣隨即下滑，所以有鏡粉出現退坑的心態。亦有網民認為MIRROR自身亦有問題，覺得他們在《全民造星》時比現在更認真，說他們現在的只是無間斷的接廣告，所以影響了他們的增值機會。

Mirror官方歌迷會網站圖片

早前於日本拍戲的呂爵安（Edan）前晚（29日）出席電影《死屍死時四十四》首映禮時亦有就此事回應時下比較多選擇，所以自己要更加努力，見到有鏡粉退坑會覺得不開心，同時希望那些鏡粉會重新喜歡自己。

Edan遠到日本都有粉絲，仲有去接機送機，我都想可以同大家有多啲交流。」（葉志明 攝）

MIRROR的官方歌迷會昨日說將會於5月舉辦3場見面會，鏡粉對粉絲見面會收費達港幣480元感到不滿，MIRROR的隊長楊樂文（Lokman）昨日（30日）出席電影《斷網》活動時回應：「480蚊有少少意見嘅我會代大家同公司反映一下，睇下究竟可唔可以再減少少或者回饋返粉絲，我一定會會講嘅、應承你哋！」至於見面會上會否齊人，Lokman就說應該會齊人。

為慶祝MIRROR官方歌迷會成立一周年，5月將舉行《Hi MIRO！見面會》。（IG圖片）