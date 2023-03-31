條女飲到不列顛｜Serrini英國展開狂飲之旅　遭奇怪珍藏嚇到爆粗

ViuTV全新節目《條女飲到不列顛》逢星期一至五晚上11時正播放，由Serrini（梁嘉茵）擔任主持到英國品嚐各種特色飲品。節目中，雖然未必會有「蘇菲亞的波霸珍珠奶茶」，亦未能「豪買楊枝金露」，但她會帶觀眾一齊盛裝打扮到訪Drag Queen Bar飲最繽紛的烈酒、扮貴婦嘆英國茶、邊品嚐傳統愛爾啤酒邊找尋舊唱片。無論是清醒地嘆茶或是微醺喝酒，Serrini將會用其獨特的角度細說各種有趣動人的故事。

Serrini拍攝首日即笑言要罷工辭職（節目截圖）

Serrini到倫敦著名酒吧品嚐特色苦艾酒（節目截圖）

節目於下星期一晚（3/4）播出的首集，Serrini將會率先到倫敦朝聖被認可為當地最古老的紫杉樹。另外，Serrini又到當地著名酒吧地下的怪奇博物館參觀。甫入門口，各種奇異的收藏品令她崩潰慘叫。之後，Serrini被十分像真的人頭骷髏骨不特止被嚇到爆粗，更即時發起罷工：「我Quit喇我辭職！我唔會行返過去介紹！」

Serrini到倫敦朝聖被認可為當地最古老的紫杉樹（節目截圖）

Serrini到當地著名酒吧地下的怪奇博物館參觀（節目截圖）

Serrini被奇怪收藏品嚇到崩潰（節目截圖）

Serrini即刻走到較為正常的展品開玩笑指：「我哋睇啲鹹濕嘢算喇，即係呢啲春宮圖呀靚女人呀。That’s good。就唔好被我見到斬咗個人頭落嚟個啲。」她笑言當看到現實世界的東西，如吸塵機和空氣清新機等，頓時心感安慰和親切。