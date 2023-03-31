東張西望｜垃圾紙巾被扔滿窗邊　何太長年受苦：入面係黃色濕𣲷𣲷

《東張西望》今日（31/03）一集講高空擲物，有消息指一個大廈高層住戶的窗戶外經常出現用過的紙巾，大部份更帶有黃色液體，十分恐怖。何太接受訪問時說：「唔知佢係咪扔向你啲衫定係，三點幾，六點幾，總之日日都有，扔好多。」



何太表現窗戶經常出現用過紙巾。（《東張西望》截圖）

她表示，自己一家人長期受到這些垃圾紙巾滋擾，而他們亦十分害怕曬在窗外的衣服被扔中，所以長期都不敢將衣服掛在外面晾曬。何太亦向《東張西望》展示多年來的「垃圾紙巾相」，窗外有，冷氣機平台也有，相當恐怖，何太還說：「有一日多到成排都係，沙灘墊上面堆滿晒十幾二十堆。用紙巾包住，入面係黃色，濕𣲷𣲷，總之係黃色，應該唔係屎就尿。」

何太指投訴了一段時間，管理處只是派保安上門影相。（《東張西望》截圖）

好多紙巾。（《東張西望》截圖）

上兩層都話冇扔過垃圾。（《東張西望》截圖）

好多用過紙巾。（《東張西望》截圖）

《東張西望》到訪後數天，管理處也貼出了通告。之後何太亦向節目組表示「狂徒」已沒有扔紙巾。之後《東張西望》向上層兩個單位查問，住戶均表示沒有扔過垃圾，在管理處貼出通告前也不知情。再隔數天後，管理處終於在對面大樓安裝監察裝置，但事件就迎來反轉。

最後終於安裝了閉路電視。（《東張西望》截圖）

終於搵到人。（《東張西望》截圖）

管理處指何太一家有將紙巾扔出窗。（《東張西望》截圖）

管理處在數天後終於拍到有住戶將紙巾扔出窗外，也表示已經按程序扣分。其後何太就表示他們的女兒曾經扔過一次紙巾出窗外。何太：「佢話因為唔小心整污漕張床，怕我哋鬧佢，就將垃圾扔落樓下，佢問媽媽：『點解人哋扔得我就唔扔得？』」何太亦堅稱孫女表示只是扔過一次。不過《東張西望》最後亦沒有查出是誰人將「黃色紙巾」扔落樓。