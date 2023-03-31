龍婷再舉辦個人音樂音　為優秀學生籌募獎勵金

龍婷，又稱小龍女，由旺角街頭唱到上央視舞台，絕對稱得上是傳奇歌手。繼去年底西九戲曲中心大劇院演唱會叫好叫座後，龍婷今年將於 5月28日在香港文化中心音樂廳，聯同香港青年愛樂樂團舉行「星夢交響慈善音樂會」，門票價格分別為$980、$580 和$380 三種，並將於 4月13日給歌迷優先訂票，20 日於城市售票網公開發售。

龍婷表示只是相隔半年時間便可以再度舉行個唱，心情是相當興奮的，她將會在文化中心的舞台上呈現多樣化的歌唱風格。她也很高興能和已成立11年，曾經在歐洲國際音樂節比賽取得3個金奬，两次踏足國家大劇院音樂廳舉行專場音樂會的香港青年愛樂樂團首度合作個唱，她說香港青年愛樂樂團創辦的初心是為香港喜愛管弦樂的青年人提供免費的訓練和演出機會，任何類型的音樂人所等待的便是一個演出機會，正如她當初由人生路不熟在旺角街頭表演，到今日擁有多次個唱，所以在看到這班樂團成員時彷彿看到當天的她，再加上今次5月28日的慈善音樂會是希望為勤奮和優秀的學生團員籌募獎勵金， 她覺得絕對值得支持，也希望屆時購票入場的觀眾千萬不要吝嗇他們的掌聲。