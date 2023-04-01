鋪鋪Poker丨辣媽周汶錡教仔講嘢要望住人　露霸氣眼神老公即收聲

今晚（4月1日）J2台播出《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、布樂文（JB）、胡美貽（Nicole）同陳若思（Amber）主持，今集嘉賓請來名模兼「辣媽」周汶錡（Kathy）。



Kathy新手玩牌，依然沒有怯場。

Kathy擔任嘉賓玩得投入。

今晚《鋪鋪Poker》終極一集，各人盡地一煲，玩得非常投入。雖然Kathy自言不精於Poker，不過一鋪all-in，她就K.O.了Eric，不失辣媽本色。被清枱的Eric還自豪的說：「輸畀Kathy好開心。」席間Eric問到Kathy湊仔心得，她透露：「可嚴可不嚴，嚴嘅係禮貌上，要堅持叫人、望住人講嘢，呢樣會好唚氣，連我自己都知好煩。」接住Eric問到假如同老公Julien教仔出現分歧時，那一方會主導，辣媽Kathy霸氣回應：「梗係要（聽我話）啦，一個眼神（老公）就知唔好再繼續嘞。」Eric講笑話賭啤牌時，可以用這種眼神「兇」對手。

Kathy一個霸氣眼神望實老公，老公就知唔好再講嘢。

Kathy當年入職model，高度要求至少要有173cm。

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牌局進行Amber似乎對做model的興趣很大，問到對身高要求時，Kathy回答話︰「門檻高度係173、174（cm）（約5呎8吋），不過而家唔使。」Amber有點不相信︰「我嘅年代興𡃁模多啲，所以門檻係低啲㗎，166（cm）都可以，都係模特兒吖。」跟住Amber又自爆，出世時醫生聽到她的喊聲有異，被「剪脷」的經過，她還樂意展示自己的短脷。不過她的說法被師兄質疑，師兄說︰「唔係剪條脷呀，剪條筋。剪脷咪變條蛇？剪臍帶就聽過。」引到在場各人大笑。

師兄澄清Amber應該是剪「脷筋」，而不是「剪脷」。

Amber接受訪問時講到《鋪鋪Poker》播完，非常不捨得，她說︰「因為我好似仲未贏過。」Amber透露當model的念頭始於小學，不講不知當時她的身高，竟是全班之冠，足足有156cm（約5呎1吋），家人認定是當model的材料︰「喺13歲之前一路都係全班最高，所以嗰時屋企人都叫我去做model 㗎，但係之後就到而家都冇點高過。」原來陳爸爸非常高大，足有186cm（約6呎1吋）身高，但Amber未有遺傳得到，她左思右想可能同發育時期經常捱夜有關︰「成日通宵睇電視、煲劇、睇小說。」