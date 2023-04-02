陳冠希帶囡囡低調返港婉拒與粉絲合照　曾在日本街頭被偷拍爆衝突

陳冠希（Edison）近年與太太秦舒培及囡囡Alaia定居美國生活，但日前他就低調返港，更被不少網民「捕獲」，紛紛在社交平台分享巧遇偶像的興奮心情。當中有粉絲在香港機場入境時遇到Edison：「聽到一個男的在講話，好奇讓我轉過頭看了一下隔壁，剛下飛機的我一臉懵覺得這個講話的男的好眼熟，然後和他對視了好幾秒，猛的一發現竟然是陳冠希，天啊，就在我隔壁，一米的距離。」



Edison經常在社交平台大曬一家三口的溫馨合照。（IG@edisonchen）

有粉絲在香港機場入境時遇到Edison。（小紅書圖片）

這位粉絲直言心情十分興奮，其後鼓起勇氣向Edison提出合照的要求：「問說能不能合照，被拒絕了哈哈哈哈，他指着女兒說『帶着女兒，不好意思。』」雖然最後被拒絕，但這位粉絲亦表示理解，認為Edison只是想保護女兒。其實Edison曾因拒絕粉絲合照要求而發生衝突，2019年有一名內地網紅在日本街頭直播時，碰巧遇上迎面而來的Edison父女，他提出希望能與對方合照，但Edison就禮貌地婉拒：「我跟小孩子一起啊，不好意思啊今天。」不過該名男網紅繼續追問，令Edison忍不住發脾氣：「剛跟你講了什麼？聽到我講話了嗎？」男網紅隨即對着直播鏡頭說：「陳冠希老師罵人了，看到了嗎？」

+ 16

此舉令Edison感到相當不快，他帶着囡囡Alaia繼續前行，但該名男網紅窮追不捨，更一直跟拍Edison父女，又聲稱被Edison踢了一腳，更揚言有10萬人直擊Edison打人，結果激嬲Edison：「我跟我的小孩子的時候，你不要搞我！」不過其實Edison今次返港，亦有不少網民在街頭遇到他，而Edison亦大方同粉絲合照，表現親民！