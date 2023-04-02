安心事件後許志安首踏台板獲掌聲　Big Four合體獨缺張衛健

哥哥張國榮離世20周年，全港各地都有不少紀念活動，晚上於紅館及會展更分別有兩場由不同機構舉辦的紀念張國榮音樂會。當中，Big Four組合許志安、蘇永康及梁漢文三位就在灣仔會展出現，獨缺了一位張衛健，原來他就去了紅館舉行的音樂會。



Big Four許志安、蘇永康及梁漢文三位合體，不過獨缺張衛健一人。（梁碧玲 攝）

雖則是四缺一「少咗條King」，不過氣氛依然相當之好！許志安從升降台出場，獨唱《追》的時候也獲得全場觀眾掌聲，去到蘇永康和梁漢文加入，三位一起合唱《左右手》時，現場亦有不少觀眾舉機拍攝留住美好的一刻，表演後亦同樣有不少掌聲。至於另一條King的張衛健，原來去了位於紅館，由陳淑芬牽頭的音樂會。

梁漢文分享了一段與哥哥張國榮的回憶。（梁碧玲 攝）

表演環節上，梁漢文也分享了一段與哥哥張國榮的回憶。他表示，未入行之前已是張國榮的粉絲，就算是歌唱比賽也會演唱他的歌曲。直到後來入行，與梅姐合作數次後也一直遇不到偶像張國榮。

《金枝玉葉2》都係哥哥張國榮經典之作。（截圖）

直到後來梁漢文獲得到一個客串《金枝玉葉2》的機會，才有機會一見偶像。他續指，當天早上9時去到化妝間化妝，但內心其實十分期待哥哥張國榮的出現。他說：「當時我對住塊鏡諗咗好多嘢，唔知一陣間要講咩。到個幾鐘之後，聽到開門聲，你估哥哥講咩？佢唔係講嘢呀。」

張國榮1990年舉辦告別樂壇演唱會。（網上短片截圖）

之後梁漢文開口唱：「纏綿遊戲過後~為何能捨得放手～跟住佢一見到我，行埋嚟搭我膊頭：『梁漢文。』我個心好似食咗粒方糖咁。」