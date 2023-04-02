楊千嬅周柏豪《多功能老婆》CP望再續前緣　助力HOY TV對撼無綫

無綫於2021年經歷了大規模高層人事變動，當時擔任無綫助理總經理（非戲劇製作）的余詠珊離任，並自立門戶成立了「好好制作」公司，主力為HOY TV等合作夥伴製作綜藝節目。前無綫副總經理（劇戲製作及節目）杜之克亦於同年轉投ViuTV旗下OTT平台、即俗稱「黃Viu」的Viu Original，出任首席原創內容總監，但是今年1月已盛傳他會在月內離職。今日有報道指杜之克已經離職，並跳槽至有線，將會於5月出任有線寬頻行政總裁。

余詠珊、杜之克曾與樂易玲同為無綫高層。（陳順禎攝）

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業界人士就推測有「綜藝橋王」之稱的余詠珊為HOY TV打造綜藝節目，再加上杜之克主攻劇集製作，兩人雙劍合璧為HOY TV出招，電視大戰將一觸即發。杜之克一向在內地人脈甚廣，且透過聯合製作或播放等方式，將港劇熱潮帶到內地。他多年來製作的劇集口碑載道，當中由「金牌編劇」陳寶華打造、並由楊千嬅與周柏豪於2019年主演的無綫劇集《多功能老婆》就深受劇迷的喜愛。有指杜之克有意計劃安排千嬅與柏豪相隔4年再度合作，以《多》劇原班演員開拍新劇，柏豪更已表態無任歡迎。有傳余詠珊與陳寶華近期已展開秘密洽談，千嬅與柏豪隨時在HOY TV拍劇再續前緣，倒戈相向對撼無綫。

周柏豪在《多功能老婆》中的暖男角色大受歡迎。（IG圖片／punkhippie）

有線企業傳訊部顧問曾醒明昨日接接受傳媒查詢時，就表示目前未有聽聞杜之克加盟的消息。身在內地工作的周柏豪就透過經理人表示不知情，暫時未收到有關拍劇的邀請。

楊千嬅keep得好好。（微博@楊千嬅）