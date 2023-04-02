法言人丨黃嘉樂離TVB前作品　首擔正見海報感觸：終完成爸爸承諾

馬國明又再擔正，在無綫新劇《法言人》與林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃長興及李成昌等，將接棒《女法醫JD》由4月10日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。

這部亦是黃嘉樂離巢前作品，他入行後演出超過40套劇集，但多年來只在劇中均以閒角或配角身份登場，並因不時於劇中飾演弟弟角色而被稱為「御用細佬」。黃嘉樂在《法言人》首度擔正做主角，他日前在社交平台寫道：「第一次見到呢張海報嘅時候，心入面有好多感受，知道法言人4月10 號出街，內心亦鬆左一口氣，我終於完成咗對爸爸嘅承諾，多謝一直俾機會我嘅家豪哥、陳志江監制仲有編審梁敏華。庾國棟呢個角色，其實同我真人嘅性格反差都幾大，希望法言人播出嘅時候，大家會喜歡我嘅演出😌，我等住大家俾意見😉」。

黃嘉樂話見到呢張海報心裡有好多感受。

《法言人》係黃嘉樂離開TVB作品，並首度擔正演出。（資料圖片）

《法言人》六款官方海報全面曝光。除了四大主演，另外八位主力演員分別為丁子朗、蔣祖曼、何 依婷、容天佑、趙璧渝、陳嘉慧、張達倫及朱匯林。

《法言人》圍繞規模偏小的施雷律師事務所為故事骨幹，重點主角為在律師樓中舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾），三大律師田佑家（林夏薇飾）、馬瑋雄（張頴康飾）及庾國棟（黃嘉樂飾）等。近日，無綫官網陸續釋出官方宣傳海報，除有集齊4大主演加8大重要角色的主海報外，還有不同組合海報，包括「律政四好友」馬明、薇薇、頴康及嘉樂，馬明＋薇薇、張頴康＋蔣祖曼、容天佑＋何依婷＋丁子朗、黃嘉樂＋趙璧渝四對不同配搭的CP配，將劇中重要感情線全面曝光。

林夏薇首度同馬國明合作感情戲，薇薇話都幾有默契，

林夏薇爆與馬明自製相襯度

而林夏薇自2011年參與無綫劇集拍攝後，從來沒有與馬明演過情侶，如今破天荒首度擦出「愛火花」，薇薇笑言：「同佢合作感情戲都幾有默契，因為佢覺得女仔對於感情戲嘅直覺、同埋對Sweet嘅感覺會比較準啲，所以我哋會多啲討論同設計溫馨嘅Moment，令到大家相襯度再高啲。」談到角色最大挑戰及難度，薇薇則笑言很燒腦：「因為一次過要講幾頁紙對白，好考記憶力，加上我個角色有個綽號叫『滅絕師太』，喺法庭上更加要好強咁一口氣講晒所有對白。雖然之前《十二傳說》嘅潘教授都好多對白，但律師同教授係好唔同嘅專業範疇，啲專業術語好唔同。」

胡楓

羅蘭

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主力透過不同單元個案、帶出一個又一個人情故事的《法言人》，演出陣容亦相當鼎盛，在日前曝光的主海報中便列出了《法》劇強勁的特別演出陣容，包括有視帝陳展鵬、視后劉佩玥、胡鴻鈞、胡楓、羅蘭、麥玲玲及羅天宇，有齊殿堂級演員及視帝視后坐陣。胡鴻鈞的特別演出可謂別具意義，皆因他與馬明在劇集《降魔的》中的「石敢當與馬季」組合相當受歡迎，如今再度合體自然是焦點所在。至於羅天宇的演出亦別具期待值，皆因之前他與何依婷合作台慶劇《十月初五的月光》、憑暖男角色成功入屋，如今他於《法》劇特別演出，又是否意味著他與何依婷有特別牽連？敬請密切留意《法言人》。

昨晚官方播出劇集MV宣傳片，片段所見特別演出陣容無論造型或人設均相當搶焦，胡鴻鈞的造型與《降》劇的石敢當有八成相似，陳展鵬的士司機造型熱血陽光，與近期重點飾演奸角的他有明顯分別；至於因在熱播劇《隱形戰隊》中有亮麗演出而被封為無綫新一代性感打女的劉佩玥，在《法》劇再度玩突破以賢慧輕熟女Look亮相，讓人對其角色更為引頸以待；至於入屋度極高的兩大可愛資深演員胡楓及羅蘭，在劇中亦會一過戲癮盡情飆戲。七位特別演出之中，以麥玲玲最為搶鏡，飾演貴婦白綺曼的她，每次出場造型色彩繽紛又富貴，而在MV預告片曝光的「拉丁貴婦」造型，配以玲玲姐淡定有錢剩的高貴笑容，煞是一絕。