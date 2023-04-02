獨家旅行團｜同王卓淇浸溫泉禁止老闆偷影　樂翊榆：因為會走光！

王卓淇近日主持的旅遊節目《獨家旅行團》引起話題，除了Michelle、Bonnie等靚女一齊陪觀眾飲飲食食之外，最近一集也有「HOV TV 樂小姐」之稱的樂翊榆。



樂翊榆和王卓淇主持《獨家旅行團》。（受訪者提供）

她接受《香港01》訪問時，就表示今次拍攝是替媽媽圓夢。她說：「呢次係我第一次嘅旅遊節目。好多謝製作組同監製張志明畀機會。拍攝嘅時候製作組相當專業，雖然係第一次，不過拍攝過程十分順利。今次都係實現咗我媽咪嘅願望，因為佢好鍾意睇旅遊節目，睇到個女出鏡佢會好開心。今次拍攝仲有好多個第一次，第一次玩滑翔傘啦，第一次自己捉雞，仲要着住高踭鞋，同埋第一次浸溫泉擺電視機上面。最難忘嘅係，為咗拍出夏天嘅效果，每日喺10幾度嘅情況下又落水，又着到好單薄。拍攝完呢個節目之後我覺得自己嘅禦寒能力高咗。」

樂翊榆和王卓淇主持《獨家旅行團》。（受訪者提供）

拍攝也遇到相當多有趣事，她說：「每日拍攝完畢後，就立刻返酒店瞓覺，最後一晚我就同化妝師去食宵夜。嗰日食店老闆為咗可以同我哋交換微信。仲請我地飲嘢添。仲有我哋拍咗好多好多好靚，好近嘅浸溫泉畫面，所以拍攝時要清場，就連溫泉老闆被禁止私底下拍我們浸溫泉嘅照片。因為會走光！」她也表示，這次拍攝足足準備了6套泳衣。她說：「最大難處係，每日食咗好多美食，跟住又愈嚟愈肥。」