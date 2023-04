42歲的名模樂基兒(Gaile)2017年與食品大亨朱智豪(Ian)結婚,婚後育有兒子Hunter,一家三口定居美國。2月底,樂基兒驚傳婚變,忽然在社交網留言:「「Time is precious when you co-parent。(寶貴的時間是當你是共同撫養時)。」其中「co-parent」有「單親」的意思,惹來猜測她是否和第二任丈夫離婚。

樂基兒早前暗示已離婚。(ig@gaileofficial)

樂基兒一直未有正面回應婚變傳聞,不過心情大好,早前風騷出席晚宴與國際級名廚甄文達(Martin)集郵,又跟外籍朋友四圍「夜蒲」。今日樂基兒又再出Po分享靚相,產後曾被指發福的她,今次挑選一件黑色透視緊身馬甲,具有束腰塑身功能,外披一件西裝褸,性感中不失型格。樂基兒似乎好滿意造型,對住塊鏡自拍都笑意盈盈,她還在另一張近照中大騷香肩及微露事業線,回復癲峰狀態。

樂基兒大騷香肩及微露事業線,回復癲峰狀態。(ig@gaileofficial)

透視馬甲,性感中不失型格,樂基兒對住塊鏡都識笑。(ig@gaileofficial)

