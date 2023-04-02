中年好聲音｜涂家堯被淘汰止步9強　致謝後竟有臨時加插表演環節

《中年好聲音》比賽進入白熱化階段，今集主題是「男歌女唱，女歌男唱」，9位參加者亦會爭取8強席位。



涂家堯被淘汰止步9強。（《中年好聲音》截圖）

今次參加者挑戰的歌曲是《特別的愛給特別的你》龍婷、《我願意》周吉佩、《她來聽我的演唱會》李佳、《頭髮亂了》支嚳儀、《味道》涂家堯、《原來你什麼都不要》顏志恒、《月亮代表我的心》吳大強、《破曉》羅啟豪以及《眼色》林鉫徫。最後綜合上一回合以及今個回合，涂家堯得分最低被淘汰。

杜德偉做嘉賓評判。（《中年好聲音》截圖）

他在台上說：「其實我嚟比賽，佢哋同我食過宵夜都知道，我係真係嚟比賽，我係嚟打仗，咩友誼第一，比賽第二（都係假）。我覺得莫名其妙，我係嚟比賽，但係經過呢幾個月，雖然我而家仲係認為比賽第一，不過友誼都係第一，我好開心認識佢哋所有人。」

吳大偉得到很高分數。（《中年好聲音》截圖）

他也說，很高興能在一向嚴格的伍仲衡手中得到17分，不過遺憾的是沒有在獨唱的表演部份，從張佳添手中得到期望的高分評語。張佳添說：「分數只係反映當晚嘅表現，但係喺成個《中年好聲音》入面，我係真係以你為榮。」

張佳添表示以涂家堯為榮。（《中年好聲音》截圖）

最後，涂家堯也在台上表示，原先下一回合邀請了被淘汰的參賽者上台jam歌，可惜他提前被淘汰。他說：「我邀請咗馮志豪，我哋練咗好多，佢亦都請埋假帶咗太太嚟，我唔知我有冇可能畀3分鐘時間我同馮志豪唱首歌。」之後涂家堯與馮志豪就唱了歌曲《青春頌》，場面十分感人。