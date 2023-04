2006年港姐冠軍陳茵媺,事業如日中天備受力捧之際與陳豪結婚,14年,陳茵媺以全職照顧孩子及家庭為由宣佈暫時淡出娛樂圈。Aimee剛踏入 42歲生日,獲老公及三名子女夢幻慶生。



陳豪與陳茵媺(Aimee)結婚10年以來一直恩愛非常。(ig@aimeechan_official)

Aimee上載多張照片及短片到社交網,南區豪宅雲石餐桌上,放有2個精緻蛋糕,蛋糕上放有Aimee最愛的熊公仔,滿室鮮花鮮艷又夢幻。三名子女合力送上禮物令Aimee相當開心,一家五口全家福笑容一置,充滿幸福感覺,Aimee留言:「Had a lovely family #carebears 🥳 birthday party at home yesterday, felt so spoiled by my 3 little bears and big bear. Thank you everyone for the kind birthday blessings !」

陳豪與三名子女為陳茵媺(Aimee)慶祝42歲生日。(ig@aimeechan_official)