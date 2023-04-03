區永權欣賞自閉症青年才華　分享照顧自閉兒子心得：要努力面對

區永權昨日（2日）出席協康會60周年啟動禮，作為兩位小朋友爸爸的Albert，因細仔Ambrose十八個月時確診有自閉症傾向有特殊學習需要，當時兒子與人沒有眼神交流，像活在自己世界：「當時同太太都覺得好難接受，但仍要努力面對，經過幾年帶兒子接受密集訓練，阿仔已有很大改善，有時我到外地工作，阿仔都會用錄音短訊話好掛住我，真係好窩心！」



區永權出席協康會60周年啟動禮，並擔任表演嘉賓。

他更與協康會共融音樂團隊Mus-inc一同唱歌，他對於青年的才華十分欣賞：「我覺得每個人都有佢哋獨有嘅才華，青年又唱得又識音樂，見到佢哋有一份由心而發嘅自信。所以希望同路人家長唔好放棄，將來你哋嘅孩子可以發光發亮。」

方健儀擔任司儀。

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另外，擔任司儀的方健儀在嘉年華中帶領約200名有特殊需要的兒童及其家長，將2,360輛九巴捐贈的巴士模型拼成「60」數字，慶祝協康會今年創立 60 周年，此創舉更在健力士世界紀錄官方見證下，創下「最多玩具車組成的數字」的新世界紀錄。