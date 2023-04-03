播完《愛回家》又喺《隱形戰隊》出現　16個演員兩套劇都有份

《隱形戰隊》是一套時裝警匪電視劇，內容主要以警察反恐隊破案偵查個案為主軸，《愛·回家之開心速遞》則是長篇處境喜劇，走輕鬆路線，以熊家、接龍集團為首的家庭日常做主軸。兩套看似風馬牛不相及的劇集其實也有共通之處，除了接龍二太（蘇恩磁飾）和三太（樊亦敏飾）在《隱形戰隊》中飾演母女外，也有16位出現在兩套劇集之中。



接龍二太（蘇恩磁飾）和三太（樊亦敏飾）在《隱形戰隊》中飾演母女。（《隱形戰隊》截圖）

劇集與劇集之間有共通演員實屬閒事，但大多數劇集都會避免有太多重複，例如一位演員出演了一套劇集 ，通常都會等待兩個月或以上才會有另一套劇集「見街」。《隱》和《愛》的情況有些特別，因為《愛》屬於長篇劇集，其中演員幾乎每天都會出現，所以如果他們出現《隱》的話，的確是份外明顯。

古佩玲在兩套劇中的角色設定也稍有不同。（《愛·回家之開心速遞》《隱形戰隊》截圖）

例如近期《愛》有相當多戲份的古佩玲，《愛》飾演「神婆」補習老師的她，在《隱》就以警員飯堂職員身份出現，也產生了一種「唔知邊度見過」的既視感和錯覺。

許家傑在兩套劇中有最大變化。（《隱形戰隊》截圖）

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演員重複在不同的劇集出現，觀眾也會很自然地將兩者比較以及串聯起來。這時候，演員在不同劇集的演出就成了關鍵。例如許家傑在《愛》和《隱》兩套劇集之中的角色，一個是溫柔和善的「送水輝」，另一個就是剛強硬朗，後期變得瘋瘋癲癲的凌毅，設定不一，就連許家傑在兩個角色的演釋上，談吐舉止都有不同，所以觀眾才不會混淆兩個角色。

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除了以上演員，還有梁皓楷、伍禮騫、李善恆、盛勁為、孟希璘、陳俊堅、容天佑、李偉霆、關嘉敏、黎寬怡、趙樂賢、梁麗翹、黃碧蓮都分別出演過《愛》和《隱》兩套劇集。