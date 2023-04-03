素海霖5年前曾任劉浩龍MV女主角　清純形象仙氣十足判若兩人

作為首名在日本AV界出道的香港女生，素海霖（Erena，原名蘇凱琳）以藝名絵麗奈拍攝的首套作品已上架，旋即登上網站觀看冠軍。其實Erena早於2016年簽約做藝人，除了廣為人知拍過電影《#PTGF出租女友》，當年拍下的MV亦被翻出，當時衣著密實外貌清純判若兩人。



素海霖赴日拍AV。（網上圖片）

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Erena經FALENO star公司於日本出道，成為香港史上進軍日本AV界第一人，同時亦是該片商首位非日本籍女優，過去種種亦被翻出。2016年於香港出道，曾簽約成為大名娛樂旗下藝人，當時使用藝名蘇浵，擔任劉浩龍2017年歌曲《不一定》MV女主角，片中二人未有交集，Erena戲份不多，4分02秒MV只得6秒戲份，主要是背影及側臉，身穿白色短袖上衣啡色長曲髮相當清純仙氣十足，側臉輪廓與現時未有太大分別，MV最後credit「特別演出」一欄寫住「Tung Tung」，即昔日素海霖藝名蘇浵。

素海霖任劉浩龍2017年歌曲《不一定》MV女主角，MV最後credit「特別演出」一欄寫住「Tung Tung」，即昔日素海霖藝名蘇浵。（影片截圖）

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