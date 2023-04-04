姜濤表演完畢姜糖即拉隊走人　阻擋神徒睇Anson Lo被罵太自私

MIRROR成員姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）前日（2日）出席西九音樂節，姜濤於年初的《叱咤樂壇頒獎禮》表演完後，相隔3個月再踏上舞台表演，台下的姜糖亦落力應援偶像。姜濤於當晚是尾二出場，之後到Anson Lo表演，就在兩位偶像前後腳表演期間，有傳發生了雙方粉絲不滿事件，今日有報導指姜濤表演完畢後，一大班姜糖亦火速離場，由於人數多，亦有部份沒有「𠌥低身」離開，因而阻擋了Anson Lo粉絲視線，之後發生了雙方粉絲互罵⋯⋯

姜濤表現非常落力跳至大汗淋漓，歌與歌之間沒有停頓位跳足30分鐘。（鄺鈺瑩攝）

報導除了指姜糖、神徒疑似發生口角外，亦有網民投訴鏡粉，指鏡粉到場只為偶像應援，非偶像表演時間就不入場或在其他地方閒聊，導致場內出現大批空位，令到當日其他表演者場面尷尬。

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姜糖被指在Anson Lo表演時「拉隊走人」。(網上圖片)

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報導更拿前一天（1日）作對比，陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）同樣出席西九音樂節，二人亦同樣是壓軸出場，Ian表演完後，Ian粉絲（Hellosss）沒有像姜糖般趕著離場，而是安靜地欣賞隊友Edan的演出，完騷後也沒有Edan粉絲（爵屎）出來罵Hellosss不尊重表演者。

Ian更化身陳老師教全場觀眾大合唱「Hoah-eh-oh-oh」，場面非常搞笑。（鄺鈺瑩攝）

Edan夾上蝴蝶結大跳《三分甜》，𠱁得全場觀眾非常開心。（鄺鈺瑩攝）

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