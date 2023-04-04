MIRROR歌迷見面會將安排直播與MIRO同樂　即看免費觀看方法

轉眼間MIRROR官方Fan Club五月成立一周年，首個活動將於5月27日，在啟德郵輪碼頭舉行三場1小時《Hi MIRO！見面會》，但每場只限1200人加上須付$480入場費，引起不少聲音。4月4日網上宣布抽籤結果後，官方Fan Club再為MIRO帶來好消息﹗



為慶祝MIRROR官方歌迷會成立一周年，5月將舉行《Hi MIRO！見面會》。（FACEBOOK：@Mirror FAN CLUB）

《Hi！MIRO！見面會》12子屆時會跟鏡粉傾偈及玩小遊戲，一日共舉辦3場，每場一小時，見面會票價480港元，每場可容納1,200人，3場共招待3,600人參與，以實名制登記，4月4日中午已公布抽籤結果。MIRROR Official Fan Club 為答謝粉絲的支持，宣布MakeALive 會直播5月27日的《 Hi MIRO! 見面會》，凡持有2022年的MIRO會籍的粉絲都可以免費觀看，即使會籍已過期，仍可登記領取免費門票及收看見面會。點擊看參加網上直播見面會方法：

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