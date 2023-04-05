48歲張玉珊與小7歲胡定欣同框　女人味贏後輩帶3億富婆自信氣場

現年48歲張玉珊（Shirley）15歲回流香港被星探發掘拍廣告，18歲入行做歌手，25歲淡出娛圈從商，多年來生活低調，近日卻不時出席社交場合，近照曝光，獲狂讚十年如一日靚女。

(張玉珊@微博)

近日張玉珊出席張國榮紀念音樂會，說到張玉珊和哥哥淵源，原來哥哥生前助手曾到張玉珊旗下的纖體公司工作，亦有傳她是張國榮粉絲，剛出道時接騷是希望賺錢買張國榮演唱會飛。

張玉珊46歲依然似2字頭。（節目截圖）

張玉珊打扮隨意，但年近50的她依然狀態超好，皮膚白滑，精神爽利。站在張玉珊右面的依次為單立文太太胡蓓蔚、胡定欣、陳逸璇和著名平面及室內設計師陳幼堅，而左面的則是公關鄭紹康。雖然張玉珊比現年41歲的胡定欣大7歲，但相較之下張玉珊更有女人味，靚女度絲毫不輸胡定欣，尤如30出頭。早前胡定欣生圖流出，獲網友大讚氣場十足，自帶光芒，但比較之下，張玉珊五官較精緻，胡定欣五官顯大氣，打扮中性，但兩人一樣洋溢氣質。

張玉珊辦公位置都好奢華。（IG：@shirley_msc）

張玉珊曾與電影公司老闆向華勝有一段情，可惜感情最後未能開花結果。但張玉珊的事業蒸蒸日上，將公司上市後轉讓出去，有指身家已超過3億，住豪宅兼戴名貴珠寶出席活動，不愁衣食。

早前胡定欣被網民野生捕獲，無濾鏡下胡定欣看上去年輕貌美，有粉絲大讚她自帶光芒！（小紅書圖片）

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