梁詠琳曾錯愛人夫移居美國　秘密返港與《閃電傳真機》主持Re-U

譚玉瑛曾經是TVB兒童節目主持的靈魂人物，陪伴小朋友一齊成長。日前譚玉瑛姐姐在facebook分享與昔日《閃電傳真機》幾位主持Re-U，包括黎芷珊、梁詠琳及湘漪女兒李懿華（Emma），勾起大家不少集體回憶。譚玉瑛寫道：「唔係講笑， 真係相識幾十年，不時相聚但係又唔會悶喎，皆因隨時光流轉，話題亦隨心隨意地，從日常事件至人生的話題，總是沒完沒了。」網友激讚她們是「四大美女」，還問「點解你哋可以十年如一日㗎」？

《閃電傳真機》幾位主持Re-U，包括譚玉瑛、黎芷珊、梁詠琳及湘漪女兒李懿華。（譚玉瑛facebook）

梁詠琳樣子變化唔大，都係咁鍾意笑。（譚玉瑛facebook）

梁詠琳已移居美國多年，前年曾在《童你一起長大了》節目透過視像接受主持人譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶的訪問，最近趁疫情放緩返港與好友相聚，見她樣貌幾乎零變化，依然愛笑。

梁詠琳喺兒童節目《閃電傳真機》扮演「叉燒包與漢堡包」嘅漢堡包，（電視截圖）

現年53歲的的梁詠琳1988年參加第七屆新秀歌唱大賽，鄭秀文、趙學而、譚耀文亦是同屆參加者，梁詠琳雖然未有獎項，卻簽約無綫成為兒童節目《閃電傳真機》的主持，最為人熟悉是扮演「叉燒包與漢堡包」的漢堡包，至今仍跟當年的拍檔黃智賢甚為友好。至1992年，開始拍攝劇集，包括有《刑事偵緝檔案》I及III、《O記實錄》、《娛樂插班生》等，專演有錢人、巴辣潑婦、情婦或情緒有問題的角色，但比起演藝生活，她的感情生活更加吸睛。

梁詠琳入行後曾跟何寶生拍拖約一年，男方已在2005年出家為僧。之後梁詠琳拍《刑事偵緝檔案III》結識有婦之夫夏韶聲，二人發展不倫戀，更合作開公司「Shower Music」，直至01年梁詠琳才知自己不是公司股東未能分紅，雖然有金錢糾紛，但轉頭梁詠琳已原諒男友，二人拖拖拉拉，到2003年才正式分手。

當年受盡情傷的梁詠琳，曾傳出患上情緒病，之後淡出幕前，而她一向有經營葡萄酒生意，隨即到美國修讀葡萄酒課程，其後索性在三藩市定居，並在當地遇上真愛，2018年結婚成為幸福人妻。

梁詠琳參加歌唱比賽出道。（網上截圖）

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