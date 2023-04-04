曾志偉私下敬業模樣曝光　被爆日睡三小時仍精力旺盛

明星私下模樣如何？相信大家都會好奇，近日有位內地網民分享一段長文，講述同明星合作的經歷，其中爆料無綫總經理曾志偉精力旺盛，不吃不睡仍然容光煥發，更有圖片佐證！



《開心無敵獎門人》獲得「最佳綜藝節目」獎。（電視截圖）

該網民指，當時還在實習的他，去了曾志偉的別墅幫他拍攝，志偉哥更對於鏡頭相當精靈地笑！而帖文標題寫着「明星的時間管理和精力充沛程度真令人驚訝」，更曬出志偉哥一日的行程，他說：「他的基本行程是這樣，早上6:00起床去打高爾夫球，中午11:00直播彩排＋拍攝短片一直到18:00，一個一個半小時吃晚飯+妝髮，晚上7:30直播到凌晨1:30，期間只見過他上了幾次廁所，根本沒下播休息，吃慶功宴吃到三點多，然後第二天早上依然雷打不動去打高爾夫球。」最厲害的是，很少見他有熬夜勞累後的疲態和萎靡不振。

其中爆料無綫總經理曾志偉精力旺盛，不吃不睡仍然容光煥發，更有圖片佐證！（小紅書圖片）

除了志偉哥，其他明星意志力一樣驚人，像袁詠儀、應采兒等的藝人，也是馬不停蹄的狀態，從活動現場直接上飛機，落地後彩排加拍攝，一早起來做妝髮，直播4、5小時後再坐飛機趕下一場活動。

最厲害的是，很少見志偉哥有熬夜勞累後的疲態和萎靡不振。（小紅書圖片）

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