鄺文珣48歲生日爆喊　支持老公參加《中年好聲音》彌補上半世遺憾

有「小劉嘉玲」之稱的鄺文珣（May）凍齡有術，即使已經是3個孩子的媽媽，但仍能保持童顏樣，散發出一陣少女氣息。前日（3日）是鄺文珣的48歲生日，她在社交平台分享一家人合照，見鄺文珣的14歲大仔Cadence和12歲二仔Casper急速成長，突然飆高，大仔只差爸爸半個頭，而二仔個樣最似媽媽好醒目，鄺文珣則攬住囡囡合照。



另一張相中，見鄺文珣揸住束花感動流落淚，她寫道：「感謝大家的祝福，尤其是我的dearests, for throwing a big surprise party for me last night. Indeed 又感動，又surprise！♥️在此也祝福大家兒童節快樂，好像小孩子一樣簡單開心🧡💛」。

小朋友大得好快，14歲大仔Cadence和12歲二仔Casper已經同爸爸差唔多高。（IG@luciamayk）

鄺文珣48歲生日，感觸落淚。（ig@luciamayk）

鄺文珣2006年嫁給製衣富商二代應德榮（Andrew），育有兩子一女，擁有五口快樂的家。但原來幸福的生活得來不易，兩人婚姻曾出現裂痕，險釀離婚。鄺文珣曾在訪問中透露老公常把負面情緒發洩在自己身上，將她變成「出氣袋」，二人經歷過爭吵、冷戰、離家出走，甚至提出離婚。

兩夫妻最初的婚姻生活好美滿。（IG@ying_yi_feng_andrew）

原來應德榮的心結，源自與父親關係差劣，他接手爸爸的製衣公司後，父子因生意理念不同爭吵不休，最後因不想被對方看死，於是自行創業，卻最終生意失敗，父親更因此幸災樂禍，令其想法開始變得偏激，甚至遷怒家人。幸好最後兩夫妻靠著信仰走出婚姻低谷，如今學識互相尊重，成功挽回關係。

二人拍拖時好甜蜜。（IG@ying_yi_feng_andrew）

早前應德榮更因為得到太太的鼓勵參加TVB《中年好聲音》，雖然50強止步，但應德榮在落敗後仍在IG撰長文，回憶當年參加過TVB的藝員訓練班獲簽藝員合約，據悉同期還有蒙嘉慧、王賢誌等人，但遭爸爸阻止入行而感到「晴天霹靂」，直到今次參賽才重新認定自己，寫着：「52年的人生，今日我終於有力be myself，對於「應德榮 - Andrew YING 」這個名字我也不再抗拒。」他透露父親在3年前離世，臨走之前，給他最後一句說是：「做人要開心啲！」開心參賽能圓夢：「我多謝自己行到這一步，我估唔到。我終於可以將這個影響我上半世的遺憾放低了。」據知應德榮現時暫且放下家族生意，投身保險行業；而鄺文珣早前亦宣布簽約王祖藍公司，進軍內地發展。

應德榮的爸爸離世前，叫兒子「做人要開心啲！」（IG@ying_yi_feng_andrew）

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