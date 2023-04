鄺文珣48歲生日爆喊　支持老公參加《中年好聲音》彌補上半世遺憾

有「小劉嘉玲」之稱的鄺文珣(May)凍齡有術,即使已經是3個孩子的媽媽,但仍能保持童顏樣,散發出一陣少女氣息。前日(3日)是鄺文珣的48歲生日,她在社交平台分享一家人合照,見鄺文珣的14歲大仔Cadence和12歲二仔Casper急速成長,突然飆高,大仔只差爸爸半個頭,而二仔個樣最似媽媽好醒目,鄺文珣則攬住囡囡合照。



另一張相中,見鄺文珣揸住束花感動流落淚,她寫道:「感謝大家的祝福,尤其是我的dearests, for throwing a big surprise party for me last night. Indeed 又感動,又surprise!♥️在此也祝福大家兒童節快樂,好像小孩子一樣簡單開心🧡💛」。

小朋友大得好快,14歲大仔Cadence和12歲二仔Casper已經同爸爸差唔多高。(IG@luciamayk)

鄺文珣48歲生日,感觸落淚。(ig@luciamayk)

鄺文珣2006年嫁給製衣富商二代應德榮(Andrew),育有兩子一女,擁有五口快樂的家。但原來幸福的生活得來不易,兩人婚姻曾出現裂痕,險釀離婚。鄺文珣曾在訪問中透露老公常把負面情緒發洩在自己身上,將她變成「出氣袋」,二人經歷過爭吵、冷戰、離家出走,甚至提出離婚。

兩夫妻最初的婚姻生活好美滿。(IG@ying_yi_feng_andrew)

原來應德榮的心結,源自與父親關係差劣,他接手爸爸的製衣公司後,父子因生意理念不同爭吵不休,最後因不想被對方看死,於是自行創業,卻最終生意失敗,父親更因此幸災樂禍,令其想法開始變得偏激,甚至遷怒家人。幸好最後兩夫妻靠著信仰走出婚姻低谷,如今學識互相尊重,成功挽回關係。

二人拍拖時好甜蜜。(IG@ying_yi_feng_andrew)

早前應德榮更因為得到太太的鼓勵參加TVB《中年好聲音》,雖然50強止步,但應德榮在落敗後仍在IG撰長文,回憶當年參加過TVB的藝員訓練班獲簽藝員合約,據悉同期還有蒙嘉慧、王賢誌等人,但遭爸爸阻止入行而感到「晴天霹靂」,直到今次參賽才重新認定自己,寫着:「52年的人生,今日我終於有力be myself,對於「應德榮 - Andrew YING 」這個名字我也不再抗拒。」他透露父親在3年前離世,臨走之前,給他最後一句說是:「做人要開心啲!」開心參賽能圓夢:「我多謝自己行到這一步,我估唔到。我終於可以將這個影響我上半世的遺憾放低了。」據知應德榮現時暫且放下家族生意,投身保險行業;而鄺文珣早前亦宣布簽約王祖藍公司,進軍內地發展。

應德榮的爸爸離世前,叫兒子「做人要開心啲!」(IG@ying_yi_feng_andrew)

點擊睇更多鄺文珣溫馨家庭照:

+ 26

參加【民選電影大獎】投票,最佳電影、男女主角、男女配角、新人獎、原創電影歌曲,全部您話事,即賺高達888「01積分」,隨時贏走maxcare心動椅(價值$32,800)!