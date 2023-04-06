林俊賢傳曾拒絕林青霞求愛嫌棄劉嘉玲　急發文澄清：斷章取義

現年62歲的林俊賢活躍於8、90年代，1987年憑《男兒本色》走紅，成為TVB一線當家小生，更有「香港第一美男子」的稱號。外形俊朗的林俊賢，年輕時亦不乏女仔追求，更有傳他曾拒絕林青霞，又與劉嘉玲有過一段情，近日有內地網民以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作了一段影片，引來不少人關注。對此，林俊賢發文澄清，怒斥對方斷章取義！



有內地網民以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作了一段影片，引來不少人關注。（影片截圖）

對此，林俊賢發文澄清，怒斥對方斷章取義！（微博截圖）

有傳曾與林俊賢合作拍攝《豪情》的林青霞，曾向對方表達愛意，卻被男方一口拒絕，不過林俊賢就澄清：「不認識林青霞師姐。」此外，當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞，對於兩人的緋聞，外界眾說紛紜，有指林俊賢是劉嘉玲的初戀，而他因不想影響女方的事業而退出娛樂圈，可惜兩人仍分手收場；另外又有指他十分嫌棄女方，而林俊賢早年已經澄清兩人只是拍檔，並否認為劉嘉玲退出娛樂圈的傳聞，今次他就再強調：「劉小姐的事沒有。」

當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞。（影片截圖）

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此外，影片又指林俊賢「58歲慘遭妻女抛棄，前妻控訴家暴逼墮胎」等等，對此，林俊賢雖然未有多作解釋，但就表示：「至於其他斷章取義。」事實上，自從去年林俊賢女兒林鈺洧（Denice）奪得港姐冠軍後，林俊賢與前妻、Denice媽媽Jasmine多次公開互數不是，Jasmine在接受訪問時力數前夫，指當年多次受到暴力對待，曾被摑至面腫，更曾被要求墮胎，至Denice 15歲與林俊賢相認時，女兒被要求驗DNA，令Jasmine甚為氣憤。而林俊賢亦不甘示弱，多次發文反擊對方，稱前妻精神折磨自己，並否認曾要求Denice驗DNA。雙方各有說法，背後真相如何，至今仍無法判斷。

林鈺洧（Denice）媽媽Jasmine指林俊賢承諾共同撫養卻無故失蹤。（IG@denicelams）