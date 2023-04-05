藤井流星來港拍節目遇屯門娜娜表演　連Happy伯派$100都有份

旅發局早前邀請多名藝人及知名人士訪港，亦協助日本朝日電視台的綜藝節目《リア突WEST》來港拍攝，日本偶像組合「Johnny's WEST」成員藤井流星做主持，帶大家遊香港，他們到旺角、銅鑼灣、尖沙咀等地取材拍攝。節目於2日播出第一集，藤井流星除了在港見到香港人對日本連鎖牛丼Sukiya的熱衷外，亦對廿四味及棚架感到興趣。

尊尼事務所偶像藤井流星造訪香港時，看到牛丼連鎖店「食其家」排隊大吃一驚。（Twitter / @snowman_sattyan）

原來藤井流星除了在港增廣見聞外，亦在廟街見到「屯門娜娜」，網上亦有多條片段流出，當時拍攝者並不知道是藤井流星，以為是日本遊客，所以把片段放上網分享。片段中可以見到屯門娜娜在唱鄧麗君的《我只在乎你》，藤井流星雖然不懂說廣東話，但仍然努力與屯門娜娜合唱，他更即時google「我只在乎你」的日文版「時の流れに身をまかせ」歌詞即唱，期間Happy伯亦向在場人士位位大派100元，包括藤井流星，而他收到100元後亦感到驚訝。

期間Happy伯亦向在場人士位位大派100元，包括藤井流星，而他收到100元後亦感到驚訝。(影片截圖)

Happy伯期間更教藤井流星跳他的招牌舞蹈，藤井流星放下手上的錄影機跟隨Happy伯一起跳，這些片段都被隨行的攝影師拍下，到時可以在節目中見到Happy伯與藤井流星一起跳舞的樣子。之後藤井流星亦與屯門娜娜唱出葉麗儀的《上海灘》，藤井流星努力的在旁伴唱，唱完之後Happy伯為藤井流星大力鼓掌，Happy伯不懂日文全靠身體語言與藤井流星溝通。

唱完之後Happy伯為藤井流星大力鼓掌。(影片截圖)

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