直擊陳慧琳二手義賣店！開舖前幾百人排長龍　手袋配飾最多人買

陳慧琳（Kelly）二手義賣店於5日正式開放，據店員透露，早在早上6點鐘就已有顧客排隊，臨開門之際幾乎圍繞成層排長龍，多達幾百人，手袋與衣服都成為大家的首選。



Kelly捐出超過八千件物品，包括Kelly的私伙衫、手袋、首飾，以及大批兒童衫褲鞋襪、書藉和玩具等等。（梁碧玲 攝）

《香港01》記者於今日再度探店，接近5點左右，店舖外已寫著「今日額滿，明天繼續，謝謝」，更有顧客因排隊問題與店員起爭執，最後商場找來警察協調。而店內方面，大部分手袋都已售罄，CHANEL、Dior、Prada手袋全數清空，其他包括Loewe Puzzle bag、Chloé Marcie Saddle bag、Gucci Sylvie bag等經典款也早被購買，首飾、太陽眼鏡亦所剩無幾，不過現場依然人潮洶湧，在琳瑯滿目的商品中精挑細選。

縱觀整個場地的義賣商品，幾乎都在95%新以上，且價錢平過市價半折以上，性價比不俗。而可能由於Kelly身材高䠷，因此手袋幾乎都是中號或以上，鮮有mini bag，包括衫褲鞋等，都是中等size，鞋碼則在39碼上下浮動。服裝方面，涵蓋fast fashion如Forever 21、H&M、ZARA、COS、mango、Stylenanda，中高價位的maje、sandro、GANNI，高端品牌JACQUEMUS、ISABEL MARANT以及奢侈品牌BALENCIAGA、Prada、Dries Van Noten、LANVIN等，還有不少小眾品牌，定價在幾十蚊至過千蚊不等；而鞋方面尚有CHANEL、Louis Vuitton、Dior等奢侈品，大概三至五千蚊左右，可謂手快有手慢無。

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