成人教科書｜12歲陳穎朗變金句王　體驗瞓棺材：同平時瞓覺差唔多

由洪永城（Tony）主持的無綫綜藝節目《成人教科書》近日在網上引起熱討，昨日（5日）一集以「生死」為題，讓小朋友體驗生死，在節目開始時叫小朋友分別寫一封信予新生的弟妹及一封遺書。

昨日一集以「生死」為題，讓小朋友體驗生死。(節目截圖)

12歲的陳穎朗在節目中十分踴躍，先自薦體驗遺體化妝，亦嘗試體驗「瞓棺材」，陳穎朗在節目中頻頻爆金句：「我覺得（瞓棺材）同平時瞓覺差唔多，純粹唔會醒咁解。」陳穎朗更主動提出嘗試遺體化妝，他亦表示這一個部分是最難忘：「遺體化妝唔係好恐怖嘅事啫，每一個人最後都要經歷一次，但係（到時）經歷咗又唔知係點，所以我就想（趁依家有機會）親身體驗一吓。」陳穎朗在嘗試完遺體化妝後欣然接受，到選擇棺材的環節時，他就想選擇環保棺木：「我就想用呢啲嘅環保棺木多啲，因為我覺得環保啲，對個世界、大自然都好啲。」

11歲的陳穎朗在節目中十分踴躍在節目中頻頻爆金句。(節目截圖)

陳穎朗的家人最初因為傳統習俗而有點忌諱，但最後選擇尊重陳穎朗的意願，所以答應讓陳穎朗一試，而陳穎朗對於這些亦看得很開，所以再拋金句：「不過我就覺得冇咩特別，因為我試咗又唔代表我會死，我唔試又唔會代表我唔會死，所以我都覺得係一個好好嘅體驗，而且唔係每個人都有得試。」連Tony都讚他勇敢，第一時間舉手想嘗試，Tony最初都擔心他們會消化不了生死一事，但最後見到他們欣然接受就覺得安慰。

陳穎朗對於這些亦看得很開，所以再拋金句：「不過我就覺得冇咩特別，因為我試咗又唔代表我會死，我唔試又唔會代表我唔會死，所以我都覺得係一個好好嘅體驗，而且唔係每個人都有得試。」(節目截圖)

陳穎朗的家人最初因為傳統習俗而有點忌諱，但最後選擇尊重陳穎朗的意願。(節目截圖)

今年12歲的陳穎朗是Think Big天地及Hands Up成員，他是一位男童星，除此之外，他還有拍攝TVB的劇集及兒童節目中演出。陳穎朗現於喇沙小學就讀6年級，而他還擅長小提琴及足球等活動。

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