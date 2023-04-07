總監製劉家豪證《逆天奇案2》有馮盈盈　5月開拍：觀眾會鍾意返佢

由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢及蔣祖曼等主演的《逆天奇案》是2021年暫時最高收視劇集，贏盡收視與口碑。總監製劉家豪早在慶功宴時就透露將會原班人馬拍續集開拍續集，他在微博宣布：「《逆天奇案2》創作已激情展開，並且確定原班人馬十月中開鏡，支持一下唄。」不過，該Post他標籤陳展鵬、林夏薇、黃智雯、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥的名字，獨欠因劇集而被觀眾封為「國民妖精」的馮盈盈，更盛傳馮盈盈因犯下三宗罪觸怒無綫，而被掟入雪櫃。

總監製劉家豪早在去年的慶功宴上就透露將會開拍續集。（YouTube影片截圖）

被觀眾封為「國民妖精」的馮盈盈，由於劉家豪未有提及，因而網民猜測她被踢出局，無緣拍續集。（YouTube影片截圖）

不過，日前監製陳志江就在微博透露《逆天奇案2》開始啟動，更激罕標籤了馮盈盈，令網民喜出望外，正當以為有好消息傳出時，監製陳志江又突然秘刪Post，令人满腹疑惑！對此，《香港01》向總監製劉家豪查詢，他回覆指：「《逆天奇案2》5月就拍，由頭到尾都無話過冇佢，唔知邊度傳出嚟，梗係有佢啦，定晒裝，因為第二輯個時空同第一輯隔咗3個月，原班人馬先連戲。馮盈盈EQ都好高，成日俾人話掟入雪櫃，佢都冇點澄清。（戲份都重？）重，雖然唔夠陳展鵬同林夏薇，但都好重戲，同埋今次觀眾會鍾意返佢，角色好正面。」

監製透露好消息，但秒刪POST！（微博截圖）

總監製劉家豪證《逆天奇案2》有馮盈盈。（資料圖片）

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