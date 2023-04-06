陳自瑤分享首次直播Vlog揭準備過程　網友讚：會帶貨觀眾緣還好

陳自瑤（Yoyo）於3月30日孖陳敏之、馬國明首次參與TVB聯乘淘寶直播帶貨，銷售額突破7,320萬人民幣（約8,362萬港元），相當可觀。今日（6日），Yoyo在微博分享當日直播現場Vlog，曝光幕後準備工作。



Yoyo與馬明一起直播。（Instagram@chenchiyiu）

片中，Yoyo在直播前半小時仍在與同事研究直播工作，由早上起身到傍晚5點半幾乎無休息過：「我由今朝早9點起身，跟著到而家先食少少嘢，都冇食過飲過任何嘢，因為今日實在太忙。」她一邊吃飯一邊介紹直播場景，在搭建的機艙內模擬《衝上雲霄》場景，Yoyo表示自己也很喜歡這個場景。

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其實要做6小時的直播並非易事，敏之亦有到場同Yoyo打氣：「三條友合力，主要我同你，頂住！賣賣賣！爆爆爆！正能量！」而正式直播前，Yoyo還參與綵排，拎著產品介紹，非常認真，之後工作人員為她梳理過程，眼見工作服可以遮住下半身，Yoyo即刻笑言: 「可以盡情食！盡情飲！」

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縱觀Yoyo直播的這一天，由早上9點起身，到夜晚持續6小時直播，15小時基本沒有休息，期間包括綵排、妝髮造型、練習等等，負荷不小，因此網友紛紛力讚：「yoyo係好得 直播銷量上到去分分鍾可以接其它内地平台嘅job」、「希望下次直播還有你呀，好喜歡你」、「Yo功課做得好足會帶貨觀眾緣還好」等，非常受大家歡迎。