安哥同學會｜72歲元華退而不休　憶述當年50尺高空跳海：唔知死

元華在訪問中，提到多位對自己有恩的人，當中包括洪金寶、袁和平、杜琪峯、陳凱歌。

現年72歲嘅元華入行48年，日前他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，分享多年嘅拍攝點滴，他提到早前做替身時，一場由直升機跳海嘅場面，拍完之後差啲連命都冇：「嗰時20歲左右，當時叫我由直升機跳落海，20尺左右，對我嚟講唔係好高。點知上機之後，叫個機師再低啲，佢話會有氣流所以唔得，一路升到50尺以上，導演要我拎埋個喼一齊跳，因為劇情講喼入面有白粉，好重要，但我咁跳的話，個喼會打到塊面。一跳出嚟，大鑊，我垂直咁落，跳出去咁耐都未到，最後眼望到時已經到水。整塊面腫晒、鼻血、出唔到聲，食水食得好深，啲水壓迫住抖唔到氣，叫啲手足買兩支白蘭地，可以行血，點知一飲塊面又腫、頸又漲，嗰次真係逃過一劫。」

元華第一次參演嘅電影係《精武門》，當時負責做李小龍翻跟斗嘅指定替身

元華憶述那一幕是跳飛機的，戲組已拍攝飛機的部分，再用後期配上他跳直升機的畫面，但由於他只是替身，所以連面容都會不被拍到。他形容當時係「後生唔知死」，但勝在年輕很快就康復了，亦未有留下太大陰影。元華在訪問中未有提及是哪一部電影，但翻查資料應該是70年代的《捉鼠記》。「執返條命」嘅元華表示到後擔任動作或武術指導時，會更小心注意安全，如果發現連替身都做不來的動作，自已會親身上陣。節目尾聲，問到他可有打算退休，元華表示從未考慮，就算係都「退而不休」。