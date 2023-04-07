真係唔好笑｜馮盈盈忍笑失敗瘋狂「噴血」　撞樣新加坡地標魚尾獅

一連13集的競技遊戲節目《真係唔好笑》，逢周六晚9點45分翡翠台播映，由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀擔任主持。節目每集均會邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰。

「不勝無歸頭號種子隊」郭子豪（左起）、何廣沛、戴祖儀、吳若希、彭慧中

周六（8日）晚播出的第二集，邀來吳若希、戴祖儀和黃庭鋒擔任嘉賓，分隊名單分別是「不勝無歸頭號種子隊」何廣沛、吳若希、戴祖儀、郭子豪和彭慧中，以及「光茫四射精英元朗隊」的馮盈盈、麥美恩、黃庭鋒、羅毓儀和奶仔。今集最爆笑環節絕對是「忍笑搭錯線」，玩法是其中一隊進行搭錯線遊戲，另一隊則要「含血」忍笑，只要笑出來就要接受懲罰。

盈盈玩這遊戲時勁水皮，差不多題題都失守爆笑，「噴血」姿勢更與新加坡地標魚尾獅撞樣。去到尾聲，戴着耳機的彭慧中大嗌：「當你食飯時，見到有隻小強喺入面，你會話？」同樣戴着耳機的廣沛則笑笑口回應：「叫你大佬出嚟見我！」面對如此爆笑對答，馮盈盈、麥美恩和羅毓儀同告失守「噴血」。製作組事後訪問盈盈為甚麼題題都笑時，盈盈大搞爛Gag說：「含住嗰啲水就想笑，我覺得係杯水嘅問題，係咪笑氣啲friend，笑水呀？」認真無厘頭。

盈盈話自己含住嗰啲叫笑水。

「邊個打我」環節同樣搞笑，玩法是每隊要派出隊員進行扑頭遊戲，只要估中畀邊個扑就可以進入第二回合，估唔中就要繼續畀人扑。這回合何廣沛成為眾矢之的，奶仔更豪言：「將佢從一線，打到甩髮線！」結果廣沛真的由頭畀人扑到尾，反擊扑番對手時又失手收場，最後廣沛被眾人打到嗌晒投降，場面搞笑。至於在「駁故三字經」環節，奶仔則上演溝女戲碼，話說女神彭慧中輸掉遊戲需接受大懲罰，此時奶仔突然捉住彭慧中，並爆出溝女金句：「呢單嘢等我嚟啦！」惟奶仔最後未能英雄救美，反而兩人齊齊都要接受懲罰變成花面貓！事後被問到對奶仔有甚麼感覺時，彭慧中大派檸檬謂：「冇感覺，因為一直都對佢冇期望！」

毓儀個樣好可愛。