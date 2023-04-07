無綫御用童星鄭耀軒近照靚仔過馬國明　激似呢位男星卻不想入娛圈

無綫童星鄭耀軒自3歲起便開始拍劇，年紀小小已演過40部無綫劇集，飾演過多個令觀眾印象深刻的角色，當中包括《降魔的》的童年豪仔，《金宵大廈》的東東、以及《公公出宮》的金多寶等，形象入屋。耀軒是無綫的御用童星，只要有追看開劇集，都應該會記得他的臉，尤其是他的招牌冬菇頭。耀軒擁有一雙炯炯有神的大眼睛，白白淨淨的皮膚，小時候的他相當精靈可愛。今年即將踏入15歲的他，現已長得相當靚仔，絕對是一名小鮮肉，早前就被指撞樣馬國明。



鄭耀軒與馬國明合照。(鄭耀軒ig)

耀軒自從於2020年拍完《降魔的2.0》之後，便開始減少拍劇工作，專心讀書，至今並沒有參演其他劇集，暫時淡出幕前。不過如果大家掛住他也可以到他的社交網，他不時都會更新近況，分享他的生活點滴。日前他就post了他食薯片的最新近照，力sell他覺得好好味的薯片，他已多次為該品牌賣廣告，可見他深受廣告商喜愛。

鄭耀軒想向冰壺運動員之路進發。(鄭耀軒ig)

相中的耀軒看來比月前又再長高了不少，樣子亦愈來愈靚仔，不止似馬國明，更酷似陳家樂，可說是兩人的混合體。憑住他的顏值以及多年出演出經歷，天賦條件再加後天努力，將來絕對有潛質擔大旗做一線小生。不過他曾在訪問中表示自己無意入娛樂圈，想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後便一試愛上，希望將來可以向冰壺運動員之路進發。

鄭耀軒小時候的招牌冬菇頭。(鄭耀軒ig)

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