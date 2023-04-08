艾威為圓主角夢毅然離巢　無懼被指貪得無厭：係你哋冇畀機會我

現年64歲的艾威由1979年出道至今，雖未能大紫大紅，但卻是不少觀眾熟知的綠葉，無論正派、反派都演繹得入木三分。近日他接受「演藝人協會」訪問時直言不甘於做綠葉演員，更指自己現時希望有機會再一次做男主角。



艾威是不少觀眾熟知的綠葉。（FB/@HKPAG）

艾威分享小時候因為非常喜歡看邵氏公司出產的電影，熱愛演藝世界的他報考了1978年第八期藝員訓練班，就這樣他就加入了無綫，艾威回想自己在舊東家效力的33年，他表示：「其實我冇乜起跌，因為我都冇乜起過，冇起就唔會有跌。我係貪過癮考訓練班簽埋約，當時仲要係我阿媽簽，真係冇乜期望，總之有戲畀我做就過癮，但係慢慢就會覺得唔係咁多機會。」他認為這與自己的演藝造詣尚淺有關，於是他就拜「蝦叔」關海山為師，自此他在演技上運用的技巧變得不一樣，使他的工作量亦有所增加。

艾威在TVB效力33年。（FB/@HKPAG）

他認為當時的自己沒有起跌（FB/@HKPAG）

為此他尋求新突破（FB/@HKPAG）

拜「蝦叔」關海山為師（FB/@HKPAG）

艾威並沒有因而滿足：「去到咁上下又覺得唔係好掂，你知道如果喺舊公司你做開咩角色，人哋就會搵你做咩角色，咁人哋就會覺得你做嚟做去都係咁，我覺得需要突破。」艾威為了增加自己的戲路，就開始挑選劇本，他笑言：「公司最唔鍾意呢樣嘢，有一個方法就係改簽一個騷，咁樣你就有選擇權。」自此甚少有人找艾威飾演閒角。

艾威不希望自己被角色定型。（FB/@HKPAG）

因此他開始開始挑選劇本。（FB/@HKPAG）

不過，艾威希望自己的事業更上一層樓，適逢他的校友兼師弟王維基籌備開設新電視台，當時對方問是否有興趣幫手，而艾威聞言馬上應承：「就係咁簡單，好多人以為好複雜，因為我需要新突破，首先第一個達成嘅願望係可以做一線演員，就係《三面形醫》，可以講證實到一樣嘢，並唔係我做唔到，係你哋冇畀機會我，我陸續都有飾演一線角色但無奈開台失敗，命運係咁樣都冇辦法。」不過艾威感到非常慶幸，因為他在這段時間嘗試了不少新事物，例如拍廣告，擔任電台主持，以前沒有機會做的事情，因為自己勇於跳出框架令機會接踵而來。

艾威希望有新突破，因此離開TVB。（FB/@HKPAG）

在新公司自己終於做到一線演員（FB/@HKPAG）

可惜開台失敗（FB/@HKPAG）

他認為這是命運。（FB/@HKPAG）

對於艾威的經歷，有人覺得他不自量力，有人覺得他貪得無厭，不過他為此表示：「如果我冇將事情做好嘅決心，就唔會有推動力，當然我宜家係唔滿足，不過有人就會講『唔係話，你宜家已經算係咁，有配角畀你做』，唔係喎但我都仲係想做主角，當然呢個係我想，我都好了解自己係咩質地，但如果冇向上爬嘅決心同原動力，你唔會將件事做得好。如果我好安心去做一個綠葉，我諗我唔會達到今日嘅水準，我唔係話我叻，但至少我嘅水準係一直提高。」

對於艾威的經歷，有人覺得他不自量力以及貪得無厭（FB/@HKPAG）

不過艾威仍然不，滿足現時的狀況（FB/@HKPAG）

艾威希望可以再做主角（FB/@HKPAG）