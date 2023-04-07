許冠傑演唱會｜闊別7年紅館再開騷　凍齡狀態超驚人完全唔似74歲

歌神許冠傑（Sam）闊別7年，終於在今晚（7日）於紅館舉行7場紅館演唱會《許冠傑此時此處演唱會2023》的頭場，演唱會大會亦特設紀念品供粉絲購買，包括有兩款應援毛巾及許冠傑洋紫荊40周年紀念章，價錢由200港元至550元不等。



Sam穿上黑色bling bling燕尾服登場。（葉志明攝）

今次演唱會開四面台，台上亦佈置成卡通風格，擺放了電視、鋼琴、椅子及健身器材。現場燈光較暗後，全場粉絲立即瘋狂大叫「Sam」。正式開場時，播出了Sam預先錄影的片段，他在片中表示自己很喜歡香港這片福地，並透露自己年輕時在大埔生活，與街坊唱歌，既草根又開心。

Sam演奏小提琴及鋼琴，大騷音樂造詣。（葉志明攝）

隨後戴上豹紋帽及身穿黑色閃爆燕尾服的Sam在弦樂伴奏下，在台下升上來，凍齡狀態非常驚人，加上身形Keep得非常好，完全唔似74歲。Sam演奏小提琴及鋼琴，並唱出《印象》、《父親的鋼琴》、《這一曲送給你》。

Sam將咪遞給台下歌迷輪流合唱，令現場氣氛非常高漲。（葉志明攝）

唱到《阿郎戀曲》時，Sam預備了咪遞給台下歌迷輪住合唱，現場氣氛極為高漲，歌迷更歡呼瘋狂尖叫！在輪流合唱時，歌迷們沒有戴上口罩，起初每次有歌迷獻唱時，工作人員都有換咪，不過去到中段，因為Sam太興奮，更一度與歌迷用同一支咪唱歌。其後，Sam邀請了兒子許懷欣及許懷谷上台合唱《佛跳牆》、《錢係會繼續嚟》及《咪當我老襯》。