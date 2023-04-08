鍾嘉欣開live透露很快回港　望子女學中文：一定要識冇理由唔識

鍾嘉欣（Linda）自2016年結婚後便常居加拿大，雖然大量減少幕前工作，但她不時在YouTube與IG曬日常生活，與粉絲們互動，人氣依然有增無減。日前，Linda開直播同大家分享護髮心得，更透露有計劃回港。



嘉欣開live同大家聊天。（視頻截圖）

適逢4月9日是嘉欣的39歲生日，很多網友在直播中預祝她生日快樂，嘉欣也表示很掛住大家：「我好希望birthday可以親身見到你哋，因為我而家有好似一年四個月冇見到大家，所以我都好快會make a trip返香港嘅，所以希望到時可以見到大家。」

嘉欣表示好快會返港。（視頻截圖）

談及生日願望，嘉欣直言好簡單：「希望我同我身邊嘅人，我愛嘅人個個都可以平平安安，其實我希望全世界嘅人都可以平平安安，冇病冇痛，活在當下，有感恩之心。」她續指道：「好多地方我想去，但係香港真係好希望我可以盡快去到，其實好主要係我希望我啲小朋友可以認識到我成長嘅地方，知道媽咪係做啲乜嘢，同埋學廣東話、中文、普通話，總之學中文，我覺得一定要識，冇理由唔識。」

嘉欣表示子女一定要學中文。（instagram@chungkayanlinda）

2024年是嘉欣出道20週年，有網友提議開演唱會慶祝，嘉欣透露其實上星期在加拿大登台表演時，即興有個感覺想做這件事，不過就要看時間問題，所以暫時只是一個想法。

嘉欣上星期在加拿大登台表演。（instagram@chungkayanlinda）

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