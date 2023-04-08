樂易玲爆捧人三大條件要顏值高　鄧兆尊：紅咗嗰啲都係騎呢啲

TVB開台數十年，捧紅無數巨星，但捧人原則就眾說紛紜。日前助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲公開表示，將力捧「新六生八旦」。曾於TVB工作多年的鄧兆尊亮相網台時，指樂易玲稱無綫力捧藝人要符合三大條件，有其另一解釋方法。



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樂易玲口中的「新六生八旦」包括張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪、黃庭鋒、丁子朗、陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍，將獲投放更多資源力捧，走紅可謂指日可待。鄧兆尊擔任網台嘉賓時指樂易玲提到新人上位必定要具有三大條件，顏值高、用功、領悟夠快其實相當抽象：「而家紅咗嗰啲，都唔係顏值高，都係騎呢啲，比較容易上位，即係突出啦。」

鄧兆尊擔任網台嘉賓時指樂易玲提到新人上位必定要具有三大條件，顏值高、用功、領悟夠快其實相當抽象。（影片截圖）

有網民留言「簽長約、有後台、識擦鞋」，鄧兆尊笑言：「嗱！唔係我講㗎，我認同，我認同呢啲嘢，但係呢啲，唔係個個都做，我呢啲唔識做，咪冇乜嘢囉！」至於樂易玲提到的用功及領悟快，鄧兆尊亦有其一套解釋：「用功即係襟用，一日做廿個鐘冇問題，捱唔病嘅，ok，第三領悟快，即係睇眉頭眼額，一嚟睇到樂小姐，就叫『樂小姐』，咁你咪聰明囉，掂囉；我唔知，因為我離開咗太耐，以前我返工，上去傾約問過一個好得意嘅問題，第一簽約長，公司用你耐先捧你，你簽3年都唔會捧你，起碼簽7年，同埋簽經理人，咁就比較好啲。」