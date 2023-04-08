王君馨爆被禁出席叱咤頒獎禮　險成Viu冠軍歌：礙於身份未能道謝

王君馨近年轉戰樂壇。（IG：@gwgurlie86）

紐約長大，07年來港選港姐摘下亞軍入行的王君馨，16年憑《城寨英雄》一劇攀上一線花旦地位，雖然同年下嫁圈外丈夫Daniel成為人妻，但三年前仍勇敢豁出去追夢，自資以獨立歌手「G.Racie」名義先後推出三首跳唱作品。現年37歲的王君馨為其第三炮，首支英文主打《LIGHT IT UP》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，王君馨親解兩年前離巢大台因由外，還剖白了外間對她踩過界做歌手的疑惑。原來，王君馨自小夢想做跳唱歌手，16歲時曾有機會簽約台灣HIM華研音樂以女團出道做飛輪海的師妹，最後因友情及承諾放棄，直至6年前遇上鍾舒漫，重燃她內心跳唱夢的一團火。

Grace轉型跳舞歌手，推出舞曲《Light It Up》，更做埋MV製作人。（Instagram：gwgurlie86）

現年37歲的王君馨為其第三炮，首支英文主打《LIGHT IT UP》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

對於落重斥資六位數投資新歌《LIGHT IT UP》的MV拍攝，王君馨表示最大的滿足感來自觀眾願意欣賞自己唱跳，「其實我做音樂最大嘅動力係可以鼓勵到身邊嘅人勇敢去追夢。」王君馨自幼習舞，早在美國唸高中時夥兩同學組過一隊三人女子嘻哈組合「SEVEN XPRESS」，更曾以組合名義於當地辦過慈善演唱會。她亦在節目中首度自揭，原來當年曾有機會簽約台灣HIM華研音樂，一嘗跳唱歌手夢以女團出道做飛輪海的師妹，卻因為與拍檔的一個承諾而拒絕了對方的邀請，「我哋三個女仔去台灣面試之前，承諾過大家要一齊去一齊返，但對方只係想簽我一個，所以就turn down咗。」

Grace曾經憑《城寨英雄》中花曼一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》「最受歡迎電視女角色」獎。（資料圖片）

談到曾在娘家星夢簽約兩年做歌手，王君馨表示自己對唱劇集歌的滿足感不大：「似唱緊人哋嘅故事，我想自己嘅歌有自己嘅故事或訊息。」2020年，王君馨轉型成為獨立歌手，首次與鍾舒漫合作的歌曲《隱形》成為重燃自己跳唱夢的契機：「雖然我喺音樂路嚟講算係比較遲，但我驚我四十歲未必有勇氣去做呢樣嘢。」除此之外，原來王君馨在追夢路上，亦曾獲丈夫鼓勵追夢而放棄置業：「樓可以遲啲買！但夢過咗就過咗，我唔想自己後悔！」

王君馨三年前以獨立歌手G.Racie身份推出的處女作《Casada》成績甚好，一度成為903叱咤樂壇流行榜專業推介第二位，王君馨更自揭歌曲原來亦險些成為ViuTV Chill Club推介榜冠軍歌，惟礙於身份關係未能道謝：「我記得嗰陣佢哋想畀Number 1我，但因為個身份仲喺舊公司，我唔可以say thank you。」之後，她還承認被禁無法現身當年有資格候選生力軍的叱咤頒獎禮。而節目完結前，王君馨透露自己為追夢而暫緩生小孩子的想法，「我唔想有一日望住仔女，對佢哋講我為咗佢哋所以無追夢！」她希望有個心理準備，完成手上想完成的工作，才全心全意地做一個負責任的母親。她謂：「我同老公都想要小朋友，所以其實大家都會有少少壓力！」