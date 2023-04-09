72歲李龍基搏命搵錢疑全數上繳　未婚妻炫富用人民幣塞爆Hermès袋

現年72歲的李龍基是圈中的隱形富豪，有指他在中港兩地一共有7個物業。早前他透露與比他細36歲的王青霞（Chris Wong）將於今年內結婚，並準備立平安紙，打算將名下資產轉給Chris，保障女友將來生活無憂；反而他與前妻育有一子兩女，因兒子已長大不需要他的財產。

李龍基被肥媽踢爆外號叫「墳場姑爺」溝死女。（電視截圖）

Chris年輕貌美，原來是主動追求李龍基。（ig@chrisart1017）

李龍基吸金力強，開騷、登台密密搵銀，早前又跟羅家英、林韋辰、楊玉梅、劉錫賢等到泰國演出舞台劇《豪門瘋暴》，Chris做「跟得夫人」隨行黐到實。Chris雖然不需要工作，但財來自在方，日前在社交平台大晒沙巴旅行相，入住有私人泳池的獨立屋，享受奢華生活。

昨日（7日）Chris再在IG Story高調炫富，將「一磚一磚」的人民幣，放在Hermès手袋內，但一個大包完全塞滿都未夠裝，還要加另一個細袋，超級誇張，估計金額達數十萬港元。她興奮留言：「我每個包包的都願意把所有位置，毫無保留留給你」、「你的努力耕耘 ，我不介意把手袋的空間，全部騰出來給你塞滿」，李龍基疑將努力工作的收入全數「上繳」，由準李太掌管財政大權，認真羨煞旁人。

李龍基自言對住嫩女友仍有心有力。（ig@chrisart1017）

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李龍基與Chris拍拖4年多，從來不介意被指「爺孫戀」，愛得愈來愈高調。Chris的父母在內地居住，她則自稱在美國長大，到過荷蘭及日本求學，現在是業餘飛機師及藝術家，閒時會教小朋友寫書法及繪畫。

李龍基曾透露是女友主動聯絡讓他有機會展開追求，拍拖後完全沒有代溝，性生活亦非常協調。年前Chris曾經小產，李龍基對小朋友不強求，反而好緊張女友，說：「我都成日同佢講我會『走』先過佢，佢傻到話到時會同我一齊『走』，正傻女。」

Chris經常送畫作給藝人，好有才華。（楊柳青ig）

呢位係Chris嘅爸爸，唔知李龍基同未來外父邊個年紀大啲呢？（網上圖片）

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