李嘉欣激罕大玩真空誘惑衝擊視覺　性感上衣古惑設計有驚喜

現年52歲的李嘉欣 (Michele) 是1988年港姐冠軍、以及1988年首屆國際華裔小姐冠軍，當年她只得18歲，靚樣早已被公認，更有最美港姐稱號。雖然她如今已年過半百，但是她多年來一直keep得好好，無論樣貌身材的狀態都依然極佳，保養得宜的她一向是圈中的凍齡女神。Michele亦不時於社交網分享她的日常生活點滴，還大家可以得知她的近況以及看到她的靚相。

李嘉欣當選港姐冠軍時只得18歲。(影片截圖)

最近Michele與老公許晉亨以及仔仔許建彤 (Jayden) 一家三口親子遊紐西蘭，連日來她亦有於社文網分享他們今趟旅程的照片。昨日她就post了一張她在欣賞絕美風景的靚相，並留言寫道：「這次旅遊遇到的人和事都讓我不會忘記這個美麗的地方。」相中的迷人景緻真的可媲美postcard，而Michele亦都好靚。網民都紛紛留言大讚：「靚人美景最佳演繹」，有網民的焦點就落在她的大露背上衣之上，而且她更是真空上陣，看似密實，其實十分性感誘人，露出大個白滑玉背。

大美人李嘉欣與許晉亨一家三口換上粉紅色家庭裝襯到絕。（IG：@michele_monique_reis）

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